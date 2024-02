Serviciile Buy Now Pay Later (Cumperi acum, Plătești mai târziu) au cunoscut, în ultimii ani, o creștere exponențială la nivel mondial, devenind dintr-o modalitate de plată de nișă o opțiune alternativă de finanțare tot mai frecvent solicitată de clienți și, ca urmare, mai prezentă în oferta retailerilor. Conform Research And Markets.com, dacă anul trecut piața globală BNPL avea o valoare de 156,58 miliarde de dolari, în 2024 va ajunge la 232,23 miliarde de dolari, cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 48,3%. Estimările sunt mai mult decât optimiste și pentru anii următori. Potrivit aceluiași raport, valoarea totală a pieței BNPL va atinge, în 2028, valoarea de 1.014,82 miliarde de dolari, cu o rată de creștere anuală compusă de 44,6%. Plata alternativă BNPL devine tot mai populară și în România, iar trendul ascendent se va accentua anul acesta, în opinia lui Alexandru Balaci, CEO Mokka România, furnizor de astfel de servicii financiare pe piața autohtonă.