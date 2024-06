Anul fiscal încheiat la 31 martie 2024 este ultimul an din cei trei pentru care eMAG a anunțat investiții de 3,2 miliarde de lei. Tudor Manea, CEO al Grupului eMAG, a precizat că investițiile au mers în principal către zona de logistică pentru e-commerce(990 de milioane de lei), dezvoltare internațională(785 milioane de lei), tehnologie(447 milioane de lei), marketplace(251 milioane de lei) și alte companii 740 de milioane de lei.

Grupul eMAG in 2024 - 7 businessuri impartite in 3 segmente si suntem prezenti la nivel de grup in 4 tari din regiune. Companiile respective sunt platforma eMAG(activă în Bulgaria, Ungaria și România), compania de logistică Sameday, compania de credit HeyBlu, Fashion Days, Tazz, FreshFul și Flip.



Dante International SA, care cumulează mai multe companii din grup, respectiv eMAG România și o parte din vânzările din Bulgaria și o parte din Ungaria și Fashion Days România, a înregistrat o cifră de afaceri de 7,8 miliarde de lei și un profit de 119 milioane de lei, scădere de 3,7% față de anul anterior.

Investiții de 900 de milioane de lei pentru 2025

Pentru anul fiscal 2025, care a început la 1 aprilie 2024, Tudor Manea a precizat că Grupul eMAG va investi 900 de milioane de lei la nivelul întregului grup de companii.



„Vrem să investim în achiziții și în extinderea companiilor în România, Bulgaria și Ungaria(320 de mil. de lei), vrem să dezvoltăm logistica de e-commerce(309 milioane de lei), să investim în tehnologie(161 mil. de lei) sau diversificarea metodelor de plată și credit(86 milioane de lei)”, a precizat Tudor Manea.

În urma acestor investiții, eMAG Group vrea să înregistreze o creștere între 11% și 15%.