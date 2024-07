Hypermarketul online Freshful by eMAG are un nou director general. Tudor Mihăilescu, Senior Vice President și Chief Operating Officer în cadrul grupului eMAG , a preluat și funcția deținută anterior de Andrei Popescu. Compania nu a menționat niciun detaliu referitor la viitorul lui Andrei Popescu, astfel că nu se știe dacă acesta va rămâne în continuare în grupul eMAG.

Tudor Mihăilescu preia acest rol de la Andrei Popescu, cel care a condus Freshful în ultimii doi ani. Mihăilescu va păstra în continuare și rolul de Senior Vice President și Chief Operating Officer în cadrul Grupului eMAG , pe care îl deține din 2022, de când este responsabil de coordonarea proiectelor de creștere a companiilor tinere din grupul eMAG: Tazz, Fashion Days, PC Garage, Flip și Freshful.„Îi mulțumesc lui Andrei Popescu pentru contribuția lui valoroasă și îmi doresc ca, la fel ca și până acum, să lucrez alături de echipa Freshful pentru a asigura un proces de dezvoltare a business-ului,” a declarat Tudor Mihăilescu, director general Freshful by eMAG. Din informațiile transmise presei, nu este clar dacă Andrei Popescu va continua în Grupul eMAG. Firma din spatele hypermarketului online Freshful, EMAG RETAIL SRL, a înregistrat o cifră de afaceri de 258,551 milioane de lei în 2023, mai mult decât dublă față de anul anterior, când s-a situat la 121,263 milioane de lei. De asemenea, firma are pentru anul 2023 o pierdere de 70,1 milioane de lei, față de 59 milioane de lei în 2023. Pentru anul 2023, compania figurează cu 519 angajați.Tudor Mihăilescu s-a alăturat eMAG în 2019, într-o perioadă de expansiune și investiții materiale, din poziția de Group Chief Financial Officer. Anterior el a fost Chief Financial Officer pentru Procter & Gamble South East Europe, de unde s-a ocupat și de coordonarea zonei de business. Între 2010 și 2013 el a lucrat la sediul Procter & Gamble din Geneva, Elveţia. Tudor este licenţiat în Finanţe-Bănci la Academia de Studii Economice Bucureşti.În România, industria de e-groceries, adică alimente comandate online, este cotată de către experții din industrie la 1% din total retail. De partea cealaltă, tot comerțul online, indiferent de produse, reprezintă aproximativ 11% din total retail, având o valoare în jurul a 7 miliarde de euro.