Libris.ro – Reduceri pana la 90% la 90% dintre produsele de pe site

Vor fi reduceri peste cele obisnuite la toate categoriile: carti, carti in engleza, muzica, jocuri, cadouri.



Peste 90% din produsele de pe libris.ro vor intra in campania de Black Friday.



Libris.ro a pregatit stocuri special achizitionate pentru Black Friday, peste 80.000 de produse vor avea reduceri de pana la 90%.



Pentru ziua de Black Friday sunt estimate peste 10.000 de comenzi, respectiv peste 50.000 de carti vandute.



Toate comenzile plasate de Black Friday vor fi expediate de Libris in weekendul 17-19 noiembrie, astfel incat sa nu apara intarzieri de livrare mai mari de 3-4 zile. Este important pentru noi sa fie livrate cat mai rapid, astfel ca ne-am pregatit resurse pentru a gestiona rapid toate comenzile.



“Este o bucurie sa vedem ca din ce in ce mai multi romani se indreapta nu doar catre achizitia de haine sau electronice, clasicele Black Friday, ci acorda o importanta crescuta si achizitiei de carte, semn ca lectura este o parte importanta pentru ei. Multi isi "refac stocurile" de carti pe care intentioneaza sa le citeasca sau sa le daruiasca si profita de reducerile mari pe care le propunem in contextul Black Friday”, spune Laura Teposu, director de dezvoltare si fondator Libris.ro.

EduClass.ro – jocuri si jucarii creativ - educative cu reduceri pana la 70%

Pe EduClass.ro se vor regasi de Black Friday reduceri pana la 70% la jucarii si jocuri educative pentru toate varstele: puzzle-uri, jocuri de construit, jocuri de rol, jocuri de creativitate, costume. Gama de jucarii de exterior va beneficia de reduceri impotante, din aceasta categorie facand parte: casute de joaca pentru copii, balansoare si vehicule pentru copii.

“Anul acesta vom avea cele mai multe produse la reducere, cea mai mare selectie de produse, care va fi anuntata in newsletterul pentru abonatii site-ului”, spun oficialii companiei.

Pentru produsele de puericultura (pompe de san Spectra si accesorii) vor fi reduceri pana la 25%. Pompele de san electrice duble, vor avea reduceri de pana la 25%, la fel si gama de accesorii pentru alaptare: tampoane de san, pungi de colectare a laptelui, genti termoizolante pentru pastrarea laptelui, biberoane si tetine.

Pe EduClass.ro campania de reduceri de Black Friday se va desfasura in perioada 17-19 noiembrie.

SevenSins.ro – lenjerie intima si costume de baie. Reduceri pana la 60%.

De Black Friday, pe SevenSins.ro vor fi reduceri pana la 60% la seturi de lenjerie, costume de baie, pijamale, corsete si alte piese de lenjerie intima.

Compania asteapta o crestere a vanzarilor de 20% fata de noiembrie 2016.

Vegis.ro – produse naturiste – Cel mai mare Black Friday de pana acum. Reduceri pana la 90%.

Pentru Vegis.ro, Black Friday 2017 va fi cel mai mare Black Friday de pana acum, cu reduceri de pana la 90%. Vor fi incluse in oferta produse din top cele mai vandute, precum mierea de Manuka, uleiul de cocos, produsele apicole si remedii precum Antioxivita, Citromicina, sau produse apicole dedicate imunitatii copiilor.

Produse care vor beneficia de oferta: produse bio (pana la 90% discount), produse apicole (pana la 40% discount), cosmetice (pana la 50% discount), alimente (pana la 50% discount): batoane proteice, gemuri si dulceturi, fructe uscate, nuci, alune, condimente si multe altele. In plus, chiar si pachetele 1+1 vor avea reduceri între 15% - 90%.

Vor fi si multe produse romanesti cu reduceri speciale.

Black Friday va avea loc pe 17 noiembrie, iar Vegis pregateste un landing page unde clientii vor gasi produsele incluse in oferta.

“Ne asteptam la peste 1.000 de comenzi si o crestere de 35-40% fata de Black Friday din 2016”, spune Mihai Bucuroiu, director de dezvoltare si fondator.