Black Friday, cel mai asteptat eveniment de shopping al anului, se apropie cu pasi repezi si reduceri semnificative la multe produse. Cei mai multi retaileri si-au anuntat deja oferta, iar noi am facut o selectie a celor mai populare telefoane pe care le poti cumpara la reducere de Black Friday 2017.

Flanco, evoMAG si cel.ro si-au anuntat ofertele de Black Friday si au dat drumul reducerilor. Am selectat pentru tine cele mai populare telefoane, pe care le poti cumpara din oferta Black Friday 2017.

Black Friday 2017: iPhone 7 Plus, la reducere

Modelul iPhone 7 Plus, unul dintre cele mai populare smartphone-uri, se afla in oferta retailerului Flanco redus cu 13% de Black Friday. Modelul dispune de o capacitate de stocare de 128 GB, memorie RAM de 3 GB, procesor Quad-Core, camera principala de 12 MP si una secundara de 7 MP si este disponibil in oferta Flanco pe culoarea roz.

Mai multe detalii despre model si pretul acestuia, aici.

Samsung Galaxy S8 Plus, oferta de Black Friday

Modelul Galaxy S8 Plus, cu o capacitate de stocare de 64 GB, memorie RAM de 4 GB, negru se afla in oferta Flanco redus cu 15% de Black Friday. Dispune de o rezolutie de 2960 x 1440, diagonala display de 6,2 inch, procesor Octa-Core, camera principala de 12 MP si una secundara de 8 MP.

Mai multe detalii despre Samsung Galaxy S8 Plus, redus cu 15% de Black Friday la Flanco gasesti aici.

Asus ZenFone 4, reducere la evoMAG

Modelul Asus ZenFone 4 Selfie PRO se afla in oferta retailerului evoMAG redus cu 18%. Dispune de un procesor Octa-Core 2.0 GHz, memorie RAM de 4GB, capacitate de stocare de 64 GB si camera de 16 MP. De asemenea, modelul ZenFone 4 este unul Dual Sim, cu sistem de operare Android.

Mai multe detalii despre acest model si pretul acestuia, redus cu 18% de Black Friday la evoMAG, aici.

Huawei P10 Plus, reducere importanta de Black Friday

Tot la evoMAG gasesti in oferta de Black Friday telefonul Huawei P10 Plus, cu un procesor Octa-Core 2.4/1.8 GHz, capacitate de stocare de 128 GB, memorie RAM de 6GB, dual Sim si sistem de operare Android. Modelul beneficiaza de trei camere: cea din fata are 8 MP, iar pe spate avem una de 20 MP si una de 12 MP.

Gasesti alte detalii despre Huawei P10 Plus si pretul acestuia, redus cu 12% de Black Friday la evoMAG, aici.

Apple iPhone SE, unul dintre cele mai accesibile telefoane Apple de Black Friday

Smartphone-ul Apple iPhone SE cu o capacitate de stocare de 32 GB, Space Grey, este redus cu 350 lei de Black Friday la cel.ro. Are un procesor A9, identic cu cel folosit in iPhone 6S, camera de 12 MP si un ecran retina de 4 inch. Rezultatul este un iPhone care pare mic, dar are caracteristicile unui telefon mare.

Gasesti aici mai multe informatii despre modelul iPhone SE din oferta de Black Friday a cel.ro.

Samsung Galaxy S6 Edge Plus ramane inca un telefon extrem de popular

Modelul Samsung Galaxy S6 Edge Plus beneficiaza de o capacitate de stocare de 32 GB, ecran dual Quad HD Super Amoled, memorie RAM de 4GB, procesor Octa Core, sistem de operare Android si camere de 16 si 5 MP.

Il gasesti in oferta cel.ro de Black Friday redus cu 700 lei. Detalii, aici.

