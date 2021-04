Sunt o serie de platforme marketplace în România care au ajuns la un număr semnificativ de selleri și cumpărători. Dacă obișnuiești să faci cumpărături online, sunt șanse mari ca cel puțin o dată să fi accesat magazine online precum eMAG, elefant.ro sau esteto.ro, însă fără să îți dai seama că de fapt te afli pe un marketplace.

Concret, un marketplace este o platformă online care reunește sub aceeași ”umbrelă” mai mulți comercianți.

Un prim beneficiu pe care ți-l aduce prezența pe un marketplace este reprezentat de accesul instant la o audiență semnificativ mai numeroasă decât o au majoritatea magazinelor online care acționează independent de acest canal. Odată cu accesul la o audiență numeroasă te bucuri și de încrederea pe care acea platformă și-a construit-o.

Dincolo de cele menționate mai sus, rapiditatea cu care ajungi să vinzi online este iar un punct forte pentru cei care aleg să facă acest pas. Înrolarea în cadrul unei astfel de platforme devenind, grație dezvoltărilor din ultimii ani, un proces simplu și la îndemână oricărui antreprenor dornic să vândă online.

Dacă planurile tale conțin și o componentă de internaționalizare, o platformă marketplace te poate ajuta în această direcție, deoarece o mare parte dintre ele operează și peste granițe.

Marketplace România: webinar gratuit și un panel din care vei afla tot ce te interesează în legătură cu acest canal



Pentru o imagine completă a ceea ce înseamnă prezența pe un marketplace și ce implică acest lucru, de la accesul la un serviciu complet de logistică, o audiență mare, dar și care sunt costurile percepute poți afla mai multe dacă participi la ediția din acest an a evenimentului ecomTEAM. Înscrierea este gratuită și se face AICI.

În panelul din prima zi a evenimentului, 21 aprilie, de la ora 10:00, ce se numește ”Why you should sell on a marketplace”, îi avem invitați pe Florin Filote, ce ne va vorbi despre eMAG Markeplace, Octavian Jomir din partea marketplace-ului Esteto.ro și Dan Sturza, care reprezintă Elefant.ro, magazinul online lansându-și propriul marketplace anul trecut.

De asemenea, tot în cadrul primei zile a evenimentului, de la ora 14:00 la ora 15:00 poți avea acces gratuit la webinarul susținut de Oana Antohe, Marketplace Seller Performance Manager RO/BG/HU/PL eMAG Marketplace. Tot ce trebuie să faci este să înscrii AICI și de restul ne ocupăm noi.

Sursa foto: Natee Photo/Shutterstock.com