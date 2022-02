Fondatoarea Optimized vede o creștere de 10-15% a bugetelor de marketing în 2021. Raportul anual Media Fact Book, realizat de agenția Initiative România, estimează că piața de media s-a situat în 2021 la 514 milioane de euro, bani ce mers către TV în mare parte, sector urmat apoi de Digital, Radio, outdoor advertising și print.

Pe majoritatea bugetelor investite în digital marketing de către business-urile din România ”s-au bătut” giganții Meta(fostul Facebook) și Google în 2021, în arenă făcându-și apariția pe la jumătatea anului și TikTok, prin lansarea la nivel local a TikTok for Business.

”Tiktok a fost surpriza anului trecut, mai ales din perspectiva numărului de utilizatori, deoarece a reușit într-un an să depășească Instagram. Cu toate acestea, bugetele investite în TikTok sunt nesemnificative în comparație cu Google și Facebook”, precizează Mădălina Stănescu.

Acest volum mic de investiții pe partea de digital marketing în TikTok Advertising e pus de către fondatoarea Optimized pe seama ”rezistenței la ceva nou”. TikTok, ca orice altă platformă are nevoie de conținut dedicat care să se plieze pe specificul ei.

”Dacă luăm spotul TV și-l punem în TikTok, s-ar putea să nu avem succes, ci doar putem spune că facem TikTok Ads. Dar nu aceasta este abordarea”, explică Mădălina Stănescu.

Fondatoarea Optimized consideră că Tiktok nu generează volume asemănătoare cu ceea ce generează Google, Facebook sau Instagram Ads, dar poate fi folosit pentru partea de awarness.

”Într-o strategie de marketing eficientă noi trebuie să avem și această zonă combinată cu partea de performance marketing. Depinde și ce obiective ai, dacă intri să vinzi s-ar putea să fii dezamăgit”, adaugă Mădălina Stănescu care vede platforma mai mult pentru crearea unei comunități.

În ceea ce privește Google și Facebook Ads, creșterile costului per click s-au situat în jurul a 25-30% pentru principalele categorii precum retail, telecomunicații sau servicii în 2021, fiind impulsionate de concurența din ce în ce mai mare provocată de mutarea business-urilor în online și de perioadele de sărbătoare..

”În luna ianuarie a acestui an am văzut în conturile clienților o scădere în medie de 50% pentru costul per click, comparativ cu luna decembrie a anului trecut”, adaugă Stănescu.



Urmărește integral emisiunea eCommerce Monday în căsuța de mai jos.

Sursa foto: Wall-street.ro