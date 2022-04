Industria de e-commerce din România a înregistrat creșteri importante în ultimii doi ani, perioadă în care am fost martori și la schimbări semnificative ale obiceiurilor de consum în rândul românilor. Fiind vorba despre o industrie în care tehnologia face diferența, antreprenorii și managerii din e-commerce au nevoie de soluții care să se potrivească cu ambițiile lor de extindere națională și internațională. Dacă ești unul dintre acești antreprenori sau manageri, te invităm să fii parte a lansării în România a platformei de automatizare a vânzărilor BaseLinker, lider de piață în Polonia. Evenimentul, denumit Ecommerce Expansion Booster: Scale Up With Regional Sales, reunește zeci de specialiști și lideri din industria de e-commerce, care-ți vor livra ultimele tendințe din online, în așa fel încât să te asiguri că strategia ta de dezvoltare este una bine optimizată.