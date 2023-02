Agenția de marketing Gun Media a înregistrat în 2022, pentru al cincelea an consecutiv, o creștere cu peste 30% a cifrei de afaceri, la 4 milioane lei (800.000 de euro). Pentru anul 2023, business-ul vrea să depășească pragul de 1 milion de euro cifră de afaceri și să se extindă în Vest.

„Lunar, în medie peste 80 de clienți din diferite nișe ne-au ales drept furnizori de servicii de marketing online în 2022. În 2023, an în care aniversăm 10 ani de activitate, ne dorim să ne concentrăm pe dezvoltarea unei echipe de specialiști ale căror competențe să ne ajute să ajungem la un număr cât mai mare de clienți. Vom continua să investim în tool-uri care să ne ușureze munca, atât ca organizare internă, cât și ca eficiență”, a declarat Robert Trandafir, CEO & co-fondator Gun Media.

La 10 ani de la înființare, Gun Media își propune să exploreze și piețele externe. Pentru noile direcții strategice, compania iși propune să investească peste 100.000 euro in 2023.

Printre piețele prioritare în vederea extinderii se numără Regatul Unit și Franța, dar compania va explora și posibilitatea de a face parteneriate cu români din diaspora, în țările în care sunt comunități foarte mari (Anglia, Spania, Italia).

O parte dintre clienții Gun Media vând deja sau urmează să vândă cross-border, lucru care permite companiei să înțeleagă mai bine provocările externe.

„Intenția noastră este să luăm clienți de pe piețe externe și o parte din investițiile noastre se vor duce în parteneriate, marketing și evenimente. Avem competențe foarte bune în Pay Per Click, SEO, content marketing și strategie de digital marketing. Pentru clienții externi, mizăm în special pe serviciile de pay per click și strategie, destinate în special mediului ecommerce. Am construit în anii anteriori o serie de proceduri complexe care ne permit să livrăm bine și să fim aproape de clienții noștri”, a adăugat Robert Trandafir, CEO & co-fondator Gun Media.

Gun Media a derulat deja campanii în țări precum Bulgaria, Ungaria, Franța, Germania, Spania, Italia și Australia, atât pentru magazine online, cât și pentru site-uri generatoare de leaduri. Cea mai importantă investiție a agenției va fi în oameni, mai ales pentru că găsirea de angajați specializați este o dificultate permanentă.

Înființată în 2013, echipa a ajuns la 20 de angajați, cărora li se adaugă permanent și colaboratori pe diverse proiecte.