Plata cu cardul arată bine, a afirmat Cristian Lia la ecomTEAM 2023. El spune că sunt indicatori precum numărul mediu de tranzacții online făcute cu un card sau numărul de card active online unde România este peste media regiunii. În schimb, stăm mai puțin bine la carduri active în tranzacții cross-border.

Cum s-a schimbat comportamentul cumpărătorilor români

Comportamentul cumpărătorilor s-a schimbat substanțial, spune el. Dacă înainte cumpărătorii veneau să vadă produsele în magazin, chiar dacă apoi poate le cumpărau online, acum nu mai fac acest pas, ci tot procesul este online. Transformarea are 3 motive: flexibilitatea comercianților – de pildă, poți returna hainele care nu îți vin etc – apoi demersurile educative făcute constant de bănci și, în final, pandemia.

”Pandemia a forțat comercianții să gândească modalități de vânzare în afara ariei lor, dar și pe noi să gândim dincolo de mersul la magazin”, a spus Cristian Lia. Astfel, la ING, în 2022 tranzacțiile online erau cu 43% în creștere față de 2019. Iar față de 2021, creșterea este de 25%

Reprezentantul băncii atrage însă atenția și asupra faptului că în topul site-urilor unde se fac tranzacții au apărut în ultima perioadă cele de betting.

Clienții vor produse simple

Ce ar mai putea ajuta la eliminarea barierelor din calea plăților online ar fi simplitatea produselor, spune Cristian Lia. ”Clienții nu vor produse complicate. Pe vremuri mergeai la ghișeu, completai formulare, parcă lansai rachete. Acum plățile, transferurile, sunt la un click distanță.”

Cardurile de credit în rate au apărut acum mai bine de 15 ani în România, iar BNPL e o reinterpretare și e binevenit cât timp se face transparent și responsabil, spune directorul din ING. ”Dar clienții trebuie să înțeleagă că Buy Now Pay Later nu e Buy Now Pay Never”.

Cardul de credit nu este un produs complex, dar poate că nu a fost foarte bine explicat până acum, afirmă Cristian Lia. De pildă, unii clienți retrăgeau bani la bancomat fără să înțeleagă că acele retrageri intră imediat sub incidența dobânzii, nu sunt ca ratele. ”Cred că comunicarea acestor servicii ar putea să facă diferența”, spune el.

POS pe telefon și card virtual

Una dintre cele mai promițătoare soluții de la ING pentru creșterea ponderii plăților cu cardul este SoftPOS, prin care transformi un telefon în POS. La un an de la lansare, deja 1 din 4 clienți ING cu POS au SoftPOS. ”Este pretabil pentru curieri, Horeca, restaurante, are costuri mici, e ușor de obținut, nu mai ai nevoie să aștepți vizita furnizorului de echipament, care să vină să ți-l instaleze”, explică Cristian Lia.

În paralel, pentru clienții posesori de carduri, banca s-a gândit la un produs de tip card virtual. ”Poate mergi într-o zonă unde ai anxietăți – cu un card virtual nu ai grija portofelului, îl ai în telefon. Sunt lucruri care oferă încredere și flexibilitate”, spune reprezentantul ING.

Deja 1 din 2 tranzacții care se fac contactless la ING se fac cu wallet (card virtual sau card fizic înrolat). Practic, spune Cristian Lia, nu mai ținem portofelul la noi. În plus, costurile în acest sector nu ar trebui să crească. ”E o piață dinamică și asta ne forțează să ne eficientizăm costurile. Deci, dimpotrivă, suntem forțați să găsim modalități de eficientizare la costuri cât mai mici posibile.”

Sursa foto: wall-street.ro / Ovidiu Udrescu