Auto Albina este un nume de care locuitorii Capitalei, cel mai probabil, nu au auzit, dar această rețea are deja mai multe puncte de lucru la aproape 11 ani după ce primul magazin a fost deschis în Suceava, De atunci, Auto Albina s-a extins și, pe lângă cele patru locații din județul de origine, găsim Auto Albina și în Botoșani, Neamț, Cluj și Bistrița.

De câți bani ai nevoie pentru a intra în afacere cu Auto Albina

Cum nu poți pleca la drum cu mâna goală, nici clădirea bazelor unei afaceri nu se face cu tolba prin care fluieră vântul. Conform aproximărilor de pe portalul Auto Albina, vei avea nevoie de 5.000 de euro pentru un spațiu de 60 de metri pătrați. Dacă, însă, vrei un spațiu mai mare, care se apropie de 100 de metri pătrați, atunci trebuie să fii pregătit să scoți din buzunar aproximativ 7.000-8.000 de euro. Acestor costuri se adaugă taxa efectivă de acordare a francizei.

În cazul Auto Albina, această taxă se ridică la 10.000 de lei (2.023 de euro). Conform contractului, vei avea de plătit o redevență de 2% în primul an, respectiv de 3% din al doilea an. În urma plății taxei, vei primi mai multe elemente necesare pornirii afacerii într-un timp redus:

Fațada cu litere volumetrice (montaj inclus oriunde în România);

Signalistică interioară (pereți colantați, signalistică geamuri, îmbrăcat stâlp interior de la locație, head-up display pentru rafturi - montaj inclus);

Sistem POS cu sertar pentru bani, cititor de coduri de bare, ecran touch all-in-one și soft de gestiune (montaj și instructaj inclus);

Manager dedicat pentru implementarea magazinului nou;

Training la sediul Auto Albina privind inițierea pe noul sistem de operare și vânzări. (Inclusiv cazare gratuită în Suceava).

Care sunt beneficiile ulterioare intrării în rețeaua Auto Albina

După ce ai plătit taxa pentru obținerea francizei și ai găsit un spațiu optim pentru a-ți găzdui magazinul, cei de la Auto Albina spun că profitul va veni foarte repede. Practic, „dacă astăzi cumperi un reper cu 100 de lei, mâine tu îl vei cumpăra cu 100 de lei - 5% direct în preț.” Mai ai beneficii și la finele lunii când „îți vom întoarce încă 5% din cifra ta de afaceri pe care o faci cu un set de parteneri Auto Albina.”

Francizorul are soluția și în situația în care tu activai deja în branși și aveai, deja, legături cu partenerii pe care se bazează și Auto Albina. „Auto Albina te ajută să obții acei 5% extra peste ce ai tu în preț direct din momentul semnării și iți vom întoarce un procent din CA cu ei.”

Astfel, francizorul prezintă, pe baza schemei detaliate mai sus, durata în care îți poți recupera investiția - dar se referă la situația în care ești deja în afaceri, deoarece se pleacă de la premisa unei cifre de afaceri de 80.000 de lei, pe care n-o poți avea instant, pornind de la zero. Deci, dacă ai deja o bază, francizorul susține că „de 'mâine' ești mai profitabil cu 10% deci cu 8.000 lei pe lună. Tu cumperi la nivel de an minim trei stocuri de sezon ( iarnă, primăvară, vară) de minim 20.000 de lei pe sezon, 60.000 de lei pe an, deci încă 10% înseamnă 6.000 lei la nivel de an.”

Dacă ești la început, primești susținere pentru a-ți recupera investiția rapid. Cu ajutorul formularului online de pe site - prin care iei legătura cu Auto Albina - poți să le dai informații cu privire la poziția ta actuală (dacă ai deja o societate sau dacă pleci de la zero) și îi poți informa cât de repede vrei să-ți recuperezi investiția. Ei te mai întreabă și cât de repede-ți dorești să execuți rebranding-ul, dar te informează și că „împreună putem cumpăra la nivel de grup mult mai ieftin orice stoc de sezon”.

