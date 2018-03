George, platforma digitala a Erste care a ajuns la 2 milioane de clienti in trei piete, va intra in urmatoarele 6 luni si in Romania, aceasta fiind urmatoarea piata ca importanta in universul Erste. Un procent de 20% din functionalitati vor tine cont de specificul pietei romanesti, sustin oficialii bancii austriece.

CEO-ul Erste, Andreas Treichl, a confirmat in conferinta de prezentare a rezultatelor financiare, la Viena, ca Romania este urmatoarea piata de implementare pentru George.

„Am implementat in 2 tari in acelasi timp, ceea ce nu a fost deloc usor. Am inceput cu George in Austria, iar ulterior l-am adus in Cehia si Slovacia. Sunt convins ca in primele 6 luni din acest an va fi disponibil si in Romania”, a declarat Peter Bosek, responsabilul pe zona de retail banking in cadrul Erste.



Prioritatea Erste, punctata si de CEO, este ca George sa ajunga cat mai repede in toate pietele in care grupul este prezent si, daca vor fi resurse si oportunitati, Erste ar putea intra si pe o piata noua cu aceasta platforma.

Romania este a patra cea mai mare piata in care Erste are operatiuni, dupa Austria, Cehia si Slovacia.

„Incercam sa venim cu 80% din nucleul George, in timp ce 20% din optiuni vor depinde de situatia fiecarei piete. Este si o chestiune de reglementare. De exemplu, in prezent, in Austria, Cehia si Slovacia avem 3 tipuri diferite de inrolare a clientilor, care nu tin de particularitatile acestora, ci de reglementarile din fiecare tara”, a explicat Bosek.

In ceea ce priveste metoda de onboarding folosita pentru ecosistemul George, Bosek a mentionat ca „daca va fi posibil din punct de vedere legal, Erste ar putea folosi identificarea video pentru inrolarea clientilor in platforma, asa cum se intampla in Austria”.

In plus, oficialii Erste mai trebuie sa decida daca platforma George si solutiile de Internet & Mobile Banking ale BCR vor functiona in paralel, asa cum s-a intamplat si in Austria timp de 2 ani, sau daca clientii vor fi mutati automat pe ecosistemul George, cum a fost cazul in Slovacia.

„Este prea devreme sa va spun cat va dura pana cand vom inchide in Romania fostul sistem de Internet Banking”, a adaugat Peter Bosek, precizand ca va depinde foarte mult de reactia clientilor fata de George.