Fintech OS a ajuns sa gestioneze peste 10 miliarde de tranzactii pe luna, in 12 piete la nivel global, si isi anunta cei mai mari clienti odata cu participarea la cel mai important eveniment de fintech din lume, Finovate, unde sute de companii isi prezinta in fata investitorilor solutiile inovatoare.

Fintech OS, companie dezvoltata in 2016 de Softelligence si desprinsa ulterior (august 2017) pentru a functiona ca firma independenta, este primul start-up romanesc selectat pentru a urca pe scena Finovate. In prezent, oficialii Fintech OS sustin ca solutia este folosita de jucatori din peste 12 piete, incluzand Marea Britanie, Europa Occidentala, Centrala si de Est.

Fintech OS integreaza Open API si Artificial Intelligence pentru a reinventa si a muta in digital experienta clientilor in relatia cu bancile sau companiile de asigurari.

Potrivit comunicatului Fintech OS, solutia este folosita de catre giganti precum NN, Provident, Uniqa, Orange Bank, dar si banci de talie mica de pe piata locala, TBI Bank si Idea Bank.

"Vorbim de o abordare cu totul noua, in care totul porneste de la clienti, intelegerea nevoilor si stilului lor de viata si crearea unor solutii financiare personalizate. Fintech OS ajuta bancile si companiile de asigurari sa se poata extinde in cateva secunde, prin RPA, modelul de date. Astfel, acestia pot sa defineasca procese si produse adaptate lor, platforma facand analize si recomandari bazate pe informatiile sintetizate in sistem. Inovatia Fintech OS vine tocmai din tehnologia dezvoltata, o platforma tehnologica modulara, bazata pe Inteligenta Artificiala si Open API, prin care companiile isi pot personaliza extrem de rapid pachetele din suita de aplicatii financiare dezvoltate", a declarat Teodor Blidarus, Fondator si CEO Fintech OS si partener fondator Softelligence.

Evenimentul Finovate are loc intre 6-9 martie 2018, in Londra. Prezentarea sustinuta de Fintech OS este programta pe 6 martie, de la ora locala 17:06 si va fi transmisa live pe retelele de socializare.

Prima intalnire Finovate a fost organizata in 2007 in New York, proiectul dezvoltandu-se rapid in urmatorii ani, cu evenimente anuale organizate in Silicon Valley, Londra, Hong Kong, Cape Town si Dubai. Printre cele mai cunoscute nume selectate pentru a participa la Finovate s-au numarat Lending Club, companie listata la bursa din New York in 2014 si evaluata la peste 7 miliarde dolari, Prosper, o companie privata cu o evaluare ce depaseste 1 miliard dolari, sau Rippler si Kabbage, start-up-uri ce au atras investitii de 93, respectiv 488 milioane dolari.