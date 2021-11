În cazul retailerului de mobilier Mobexpert, care deține mai multe fabrici de producție în țară, vânzările de produse realizate pe plan local au crescut cu până la 25% anul acesta față de 2019.

„Cred că anul trecut mai mult decât oricând, au fost și foarte multe campanii în această direcție și cred că a fost o mobilizare a tuturor. Noi producem foarte mult în fabricile noastre, aproximativ 60% din colecția Mobexpert, din produsele vândute de mobilier sunt produse în fabricile noastre de la Dej, de la Suceava, din București, de la Târgu Mureș. Orice comparație o fac cu 2019: am vândut cu 20-25% mai mult în 2021, pe anumite segmente, produse realizate în fabricile nostre, decât în 2019”, a declarat Adelina Badea, CEO Mobexpert în cadrul conferinței retailArena: A Game of The Future.

Prețul bate eticheta de produs local

Adina Crăciunescu, managing partener Grupul Diana, susține că românii declară că ar cumpăra produsele locale, dar în fața raftului se schimbă rapid intenția de cumpărare, iar prețul contează decisiv.

„Înclin să cred că singurul lucru bun pe care l-a adus pandemia a fost trecerea spre produse românești, s-a simțit așa, în aer, o idee de a cumpăra produse românești sau chiar locale. (...) Noi facem pentru ambele branduri (carmangerie și rețeaua de magazine) cercetări asupra satisfacției clienților. Declarativ, toată lumea vrea din România, vrea calitate. Atunci când ajung în fața raftului, se schimbă total. În continuare campaniile și reducerile de preț funcționează cel mai bine, sunt cele care aduc trafic cel mai mult.

Un procent semnificativ din sortimentația magazinelor Diana sunt produse românești, la nivel de rețea, producătorul Diana înseamnă undeva la 30%. În momentul în care deschidem magazine încercăm să aducem alături de noi în parteneriat producători locali: brutării, spre exemplu. Ne ajută foarte mult și așa creștem produsele fabricate în România. Din păcate, majoritatea covârșitoare a clienților aleg prețul”, a explicat Crăciunescu.

Soluția pentru eticheta „Fabricat în România”

Eticheta care atestă producția în România începe să conteze mai puțin în cazul produselor alimentare, remarcă Horia Cardoș, CEO Agroland, care subliniază că acceptul este pus pe preț.

„Este importantă eticheta „Fabricat în România”, dar nu este atât de importantă ca pentru clienții din Europa de Est sau Vest. Nu știu cum campaniile inițiate de autorități, de guvern, de asociații private referitor la cumpărarea produselor din România nu au prins. Aici cred că producătorii români – și noi suntem aici, producem ouă de consum și de anul viitor carne de pasăre – simțim că în continuare clienții din România sunt sensibili la preț, nu atât la locul de producție. Și noi și alți retaileri încercăm să aducem cât mai multe produse în România, în această direcție suntem în curs de achiziție a unei fabrici de furaje în Caransebeș. La produsele alimentare nu stăm deloc bine.

Suntem foarte rău în percepția publicului în ceea ce privește produsele fabricate în România. Nu atât în percepția, cât în comportamentul publicului. Declarativ toți spunem „Da, vreau să cumpăr produse românești”, dar când ajung în supermarket și nu voi avea alternative, voi cumpără ce voi găsi, fără să mai fiu atent dacă roșiile sunt produse în România, ouăle, carne si așa mai departe și voi cumpără ce îmi va veni la îndemână.

Soluția nu va veni de la Guvern, este clar că autoritățile nu au un focus în zona asta, iar companiile private care lucrează în zona de retail alimentar, dar nu numai, cred că ar trebui să găsească soluția”, a explicat Cardoș.

Comunicarea în engleză oferă încredere

Anca Toma, head of Digital Strategy la MTH, susține că o companie de marketing pentru produsele fabricate în România ajută brandul, dar nu este sustenabilă pe termen lung.

„Am remarcat că oamenii reacționează mai bine când comunici în engleză că ești fabricat în România: „handcrafted”, cumva este o componentă de încredere. Am testat aceste mesaje și au atras mai mult atenția, vorbesc la rata de click și alți metrici pe care îi urmărim. Cred că este o etichetă, dar nu este o etichetă care să convingă în momentul de față.

Cred că este important că s-a comunicat foarte mult în zona aceasta în 2020 și în 2021, mai consistent și mai structurat – au ajutat faptul că s-au creat niște anexe ale anumitor branduri în zona de „Fabricat în România”, dar este în continuare o etichetă de mândrie, care vine să sprijine alte calități, fie prețul convenabil, fie designul, dacă vorbim de creații fashion. Am observat că ajută, dar nu e ceva care să se susțină, de sine stătător, această etichetă „Made in Romania” ”, explică Toma.

Explicația beneficiilor produsului local

Dacă brandul reușește să explice și să educe publicul asupra beneficiilor pe care eticheta de „fabricat în România” o are, atunci acesta va reuși să vândă produsul, susține Robert Trandafir, cofondator Gun Media.

„În momentul în care vii cu o comunicare de genul „handcrafted in Romania”, în mintea acelui consumator poate să reiasă diferența de preț, pentru că teoretic s-ar face diferența de preț, pentru că produsul s-ar face manual. Aș vrea să punctez că este foarte bine să vii cu eticheta „Fabricat în România”, dacă chiar este realizat aici, dar să nu te concentrezi pe asta ca fiind argumentul suprem pentru vânzare.

Argumentul suprem trebuie să fie beneficiul acelui produs fabricat și aici e rolul fiecărei companii să explice de ce produsul este mai calitativ decât altul și ce beneficii are clientul, ca să cumpere acel produs. Este mult mai important acest lucru. Altfel, inevitabil vei intra în comparația de preț, mai ales dacă ești în online, aici vor deschide mai multe site-uri, vor vedea dacă prețurile sunt diferite, vor încerca să găsească o justificare – de ce același produs care este comercializat în România este cu 40% mai scump decât unul similar. Dacă brandul reușește să explice asta prin ceea ce comunică, prin educația oferită consumatorului, va avea de câștigat și va reuși să vândă acel produs”, spune Trandafir.

retailArena 2021: A Game of The Future, powered by Retail.ro și wall-street.ro, îl are ca Main Partner pe VTEX, iar Online Commerce Day Partner este FAN Courier. P3 Logistic Parks, Carrefour și Upswing sunt Gold Partners, DWF, eSolutions, Gun Media, Jysk, GLAMI, Iulius, Altex, eMAG Marketplace, SoftOne, Signify și Agroland sunt Silver Partners, iar Environ, Karcher, Simplify by KLG, BeeFast, MTH Digital, MerchantPro, Optimized, Colosseum și Nespresso sunt sponsori ai evenimentului.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

Sursa foto: Ovidiu Udrescu