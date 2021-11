„Sunt multe exemple în zona de sustenabilitate și se remarcă o serie de tendințe: lanțurile de hipermarketuri care renunță la tacâmurile și pungile din plastic și le înlocuiesc cu cele biodegradabile sau de hârtie. Am observat și diverse campanii în ceea ce privește colectarea PET-urilor sau a uleiului alimentar folosit”, a declarat Mădălina Stănescu, founder Optimized (FOTO), în cadrul conferinței retailArena: A Game of The Future.

Mădălina consideră că modul în care brandurile au comunicat anul trecut a contat foarte mult, mai ales în perioada lockdown-ului, și s-a văzut o creștere a vânzărilor și datorită implicării în comunitate. Totodată, aceasta spune că a existat o schimbare și în piața de fashion, nu doar cea din retail. Designerii aleg să lanseze colecții create din materiale reciclabile.

„Cu inițiative mai timide poate reușim să declanșăm acea schimbare de care avem nevoie. Cred în continuare că sustenabilitatea nu se rezumă la o serie de inițiative punctuale, la campanii de strângere de deșeuri sau la plantarea copacilor, ci este vorba de integrarea acestui concept în ADN-ul companiei”, a explicat Roxana Puia, director de marketing Environ (FOTO).

„Piedicile” business-urilor care vor să devină prietenoase cu mediul înconjurător

Problema financiară și lipsa educației publicului sunt principalele provocări pentru o companie care vrea să devină sustenabilă. Variantele de produse sau servicii care integrează alternative mai sănătoase sau organice nu înseamnă neapărat costuri mai mici, dimpotrivă.

„De asemenea, mentalitatea și educația publicului reprezintă o provocare pentru aceste business-uri. Clienții, de cele mai multe ori, nu sunt dispuși să plătească mai mult pentru un bun. Avem nevoie mai mult de informare și de educație ecologică în această zonă”, spune Roxana.

În ultimii cinci ani, retailerii au devenit mai deschiși la proiectele pe care asociațiile le propun. Dincolo de faptul că fiecare companie conștientizează nevoia schimbării, inițiativele legislative la nivel european joacă un rol important.

„Companiile din domeniul electronic se vor angaja să crească durata de viață unor produse prin capacitatea de a înlocui anumite componente care se uzează mai repede în timp. De asemenea, la nivelul Uniunii Europene se discută și despre introducerea unui încărcător universal pentru telefoanele mobile”, a declarat aceasta.

Pentru a putea crea un business cu impact pozitiv asupra mediului, Mădălina precizează că aceste eforturi de sustenabilitate ar trebui să fie comunicate atât clienților, partenerilor cât și angajaților. În ceea ce privește modul de a comunica, brandurilor pot informa publicul despre inițiativele lor pe site-ul companiei, în raportul de sustenabilitate, prin rețele de socializare, apariții în presă, precum și prin postările bloggerilor și influencerilor.

Tinerii sunt mai interesați de a adopta un stil de viață sustenabil

Mădălina Stănescu spune că există progrese atât din partea companiilor cât și a consumatorilor pentru a adopta un stil de viață mai sustenabil. În special, tinerii sunt mult mai atenți la implicarea pe care companiile o au în acest domeniu.

„Tinerii sunt mult mai conectați în ceea ce privește noile trenduri, iar obiceiurile lor de consum sunt în schimbare. Aceștia au pus mai mult accent pe valoarea și modul în care produsul sau serviciul respectiv le poate îmbunătăți viața și pun mai puțin accent pe preț”.

De asemenea, tinerii sunt mult mai atenți în toate alegerile pe care le fac inclusiv în privința companiei pentru care vor să lucreze. Aceștia au devenit mai interesați de beneficiile pe care le poate oferi potențialul angajator.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu