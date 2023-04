Sarantis România este unul dintre liderii pieței de bunuri de larg consum, dar și o companie care se remarcă printr-un angajament constant în sustenabilitate. Am vorbit despre această implicare în mediu și în societate cu Adriana Ilioiu , director de marketing al companiei cu un portofoliu de peste 20 de branduri de top de îngrijire personală, cosmetice, dar și produse de uz casnic.

”Pentru noi este extrem de important angajamentul în sustenabilitate”, spune reprezentanta Sarantis România. Companiile au o mare putere de influență asupra comportamentelor consumatorilor, cu efect activ în conștientizarea cauzelor și a responsabilizării. ”Schimbările în mai bine se pot face și prin campaniile de comunicare, prin simple mesaje pe care acestea le transmit către publicul larg și prin acțiuni concrete pentru cauze reale, prin puterea exemplului”

Este necesar ca eforturile de mediu să fie concentrate

”Este nevoie ca aceste acțiuni de responsabilizare să fie introduse în normalitatea de zi cu zi a obiceiurilor fiecăruia dintre noi. Fie că vorbim de grupuri restrânse de persoane, ONG-uri, corporații, chiar și instituții publice, de la mic la mare, este necesar ca eforturile sa fie concentrate pentru a avea pentru un mediu mai curat, mai sănătos atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare”, afirmă directorul de marketing Sarantis Romania.

Înca de anul trecut, Sarantis România a decis să dedice anual cel puțin o zi îngrijirii spațiilor verzi, atrăgând în felul acesta atenția asupra impactului dezastruos pe care îl au deșeurile aruncate la voia întâmplării. Astfel, compania a dat startul evenimentelor Sarantis GO, pentru resposabilitate socială, prin colectarea deșeurilor din zonele verzi din apropierea Capitalei.

Păduri ecologizate prin evenimentele Sarantis GO

Actiunile au loc sub îndrumarea celor de la Let’s Do It Romania, a căror experiență, spune Adriana Ilioiu, ”ne ghidează pentru a acționa cât mai corect si sustenabil, pentru a fi cât mai eficienți în procesul de curățare a spațiilor verzi”.

De exemplu, în cadrul acțiunii Sarantis GO, la a doua ediție, desfășurată chiar în săptămâna de dinaintea Paștelui, s-a realizat ecologizarea pădurii Lucianca, situată pe șoseaua București – Târgoviște Numărul voluntarilor s-a dublat comparativ cu anul trecut, iar în urma acțiunii s-a strâns peste 160 de saci cu obiecte din plastic și alte deșeuri menajere.

Cu pași mici pentru scopuri majore

Se vede o reorientare a preferințelor consumatorilor spre produse sustenabile, în dauna celor ”neprietenoase” cu mediul? ”Dacă în trecut cel mai important argument în alegerea unui produs era legat de simpla funcționalitate a acestuia sau încadrarea in tendinte, în prezent vocabularul cumpărătorului include noțiuni de nuanță, care dezvăluie evoluția reală a societății: sustenabilitate, clean-beauty, organic, cruelty-free, etic, fair-trade”, răspunde Adriana Ilioiu.

Sarantis contribuie la încurajarea obiceiurilor sustenabile ”cu pași mici pentru scopuri majore, prin inițiative precum Sarantis Go și prin integrarea brandurilor cu produse ecologice în portofoliul companiei”, explică directorul de marketing al companiei.

FINO și elmiplant, branduri sustenabile

Un exemplu este brandul FINO din portofoliul Sarantis România, lider în piața locală pe categoriile de gestionare a deșeurilor menajere, soluții pentru protejarea și depozitarea alimentelor și curățenie a gospodăriei. FINO contribuie activ la susținerea obiceiurilor sustenabile la nivel global alăturându-se trendului global al reciclării, cu produse precum sacii menajeri FINO din gama Tytan Flex, confecționați 100% din plastic reciclat și gama FINO Green Life cu produse din materiale biodegradabile.

Un alt exemplu este elmiplant. Având natura ca sursă de inspirație pentru dezvoltarea acestor produse, compania investește constant în cercetare, control și în tehnologie avansată pentru a crea produse cosmetice din ce în ce mai eficiente și mai sigure atât pentru îngrijirea personală, cât și pentru mediu.

”Ingredientele naturale utilizate în formulele noastre provin din surse sustenabile, ambalajele produselor sunt 100% reciclabile, iar ambalajul secundar al cremelor pentru ten provine din surse certificate FSC. În plus, recipientele cremelor noastre pentru ten conțin, ca materie primă, un procent de 30% sticlă reciclată, care ajută la economisirea energiei, întrucât, în procesul de reciclare, temperaturile de producție sunt mai mici decât în cazul producerii sticlei din materii prime”, spune reprezentanta Sarantis România.

Fabrica este certificată de catre TUV Hellas pentru aplicarea unui sistem de management al energiei ISO 50001. Acest lucru înseamnă că Sarantis urmărește o abordare sistematică în îmbunătățirea continuă a performanței energetice, cu scopul de a reduce consumul de energie și, prin urmare, emisiile de gaze cu efect de seră.

De asemenea, pentru toate produsele de îngrijire corporală se folosesc ambalaje care conțin mai puțin plastic, a mai precizat Adriana Ilioiu.

Promisiunea Sarantis pentru viitor

Cum se implică Sarantis Romania în societate și în comunitățile locale? ”Prin inițiative precum Sarantis GO, prin încercarea de a da un exemplu, alături de angajații noștri și familiile acestora. Este primordial să ne concentrăm pe îngrijirea mediului înconjurător, pentru a duce o viață cât mai sănătoasă și pentru promisiunea unui loc mai bun al nostru și al generațiilor următoare deopotrivă”, a răspuns directorul de marketing Sarantis România.

”Promisiunea pe care o facem pentru viitor este aceea de a continua să ne implicam activ în campanii similare de protejare a mediului, susținând valori precum: mai multă reciclare, mai puţine depozite de deşeuri, o natură curată, un aer mai bun de respirat”, a conchis Adriana Ilioiu.

Sursa foto: Sarantis Romania