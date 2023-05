„Activitatea umană a avut un impact major asupra climatului. Ultimul nostru raport arată că media temperaturilor la nivel global a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 125.000 de ani. Nivelul concentrației de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele două milioane de ani. Suntem deja într-un punct în care nu prea mai putem face multe pentru a inversa impactul în ceea ce privește încălzirea globală, dar în funcție de cum acționăm acum, putem limita efectele, astfel încât să ajungem la o stabilizare a temperaturilor anuale”, a explicat Diána Ürge-Vorsatz.

Autoritățile globale și naționale solicită ca toți factorii implicați în economia mondială să intensifice eforturile de incluziune socială, prin angajarea a cât mai multor categorii de persoane, eliminând prejudecățile legate de sex, orientare sexuală, religie, naționalitate, etnicitate și așa mai departe. Totodată, se cer investiții în ceea ce privește protecția mediului, cu o atenție sporită în ceea ce privește reducerea emisiilor poluante și reducerea consumului de energie.

Explicat mai simplu, cu cât o companie respectă mai multe dintre criteriile ESG, cu atât este mai solvabilă și poate obține mai ușor fonduri, fie că vorbim de finanțări bancare sau de listări la bursă. De aceea și oamenii de afaceri încep să sublinieze importanța ESG, investind în componenta umană și cea de mediu.

Valul de căldură din Europa a ucis mai multe persoane decât inundațiile din Pakistan

De ce este important să investim în mediu? Diána Ürge-Vorsatz a oferit exemplul impactului pe care l-a avut valul de căldură din Europa din 2022.

„Când ne gândim la ce s-a întâmplat în 2022, am fi tentați să credem că inundațiile din Pakistan au cauzat mai multe victime, dar adevărul e că valul de căldură din Europa a ucis mai multe persoane”, a spus profesorul de la Universitatea Central Europeană (CEU), în cadrul Romania ESG Forum 2023, organizat de Property Forum.

(Diána Ürge-Vorsatz, la Romania ESG Forum 2023 – sursa foto: Property Forum)

Potrivit datelor IPCC, valurile de căldură sunt corelate direct cu activitatea umană, care a avut ca efect creșterea temperaturilor la nivel planetar. În ultimii 40 de ani, în urma intensificării activităților industriale și de consum, circa 75% din calota glaciară arctică s-a topit, iar în ultimii 20 de ani, amprenta creată de om, reprezentată de betoane, pavaje, materiale plastice și așa mai departe s-a triplat, împiedicând planeta să respire.

„Umanoizii sunt pe planetă de câteva milioane de ani, dar specia noastră, homo-sapiens, a prosperat doar în ultimii 15.000 de ani, când temperaturile s-au stabilizat, iar variațiile au fost doar de 1 grad, ceea ce ne-a permis să dezvoltăm agricultura și apoi întreaga civilizație. Dar o încălzire cu 2 sau cu 4 grade a mediei globale poate avea efecte catastrofale pentru omenire. Dacă omenirea dispare, planeta nu ne va duce lipsa, își va reveni la valorile normale, dar fără planetă omenirea nu poate exista”, a mai atras atenția profesorul de la CEU.

Este bine că ESG a devenit mai important, dar sunt puține companii care și-ar sacrifica profiturile

În cadrul prezentării ei, Diána Ürge-Vorsatz menționa printre măsurile pe care le pot lua companiile inclusiv o limitare deliberată a profiturilor, ca formă de a lupta împotriva încălzirii globale.

Wall-Street.ro a stat de vorbă cu Diána Ürge-Vorsatz pentru a afla cum sunt percepute de companii, autorități, societatea civilă, astfel de mesaje.

„ESG este un concept care nu exista în urmă cu câțiva ani, așa că azi este încurajator să vedem atâtea companii care aderă la el. Este nevoie de implicarea atât a companiilor, cât și a consumatorilor, dar și a autorităților. Trebuie să ne aliniem cu toții în această direcție”, ne-a explicat ea.

Întrebată dacă băncile ar putea pune mai multă presiune pe companii, crescând importanța criteriului ESG în ceea ce privește creditarea, Diána Ürge-Vorsatz ne-a explicat că acest lucru nu ar fi tocmai recomandat.

„Este nevoie ca investițiile conforme cu politicile ESG să nu fie doar pentru a bifa niște căsuțe. Companiile trebuie să fie conștiente că, dacă nu investesc în sustenabilitate, își risca propriile afaceri. Dacă nu o fac acum, în viitor nu vor mai avea cui să-și vândă produsele. Este adevărat, încă sunt puține companii dispuse să-și sacrifice profitabilitatea pentru a investi în sustenabilitate, dar cred că suntem pe drumul cel bun.”, a spus Diána Ürge-Vorsatz.

Ministerul Mediului: România are cele mai multe programe de finanțare din ultimii 30 de ani

Prezent la eveniment, Lóránd Árpád Fülöp, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, a afirmat că România face și ea progrese în această direcție, atrăgând atenția asupra programelor de tip Rabla, Casa Verde, dar și a investițiilor care vor veni prin PNRR, la capitolul Tranziția Verde.

„România are cele mai multe programe de finanțare în ceea ce privește protecția mediului din ultimii 30 de ani. Noi, la Minister, suntem deschiși pentru o colaborare cu mediul privat. Eu provin din mediul privat, așa că aveți oricând toată deschiderea mea pentru a discuta despre astfel de probleme”, a declarat secretarul de stat, în cadrul conferinței Romania ESG Forum 2023.

În ceea ce privește liderii din regiunea noastră privind investițiile în sustenabilitate, Gabriel Marosi, Group Sustainability Officer în cadrul Erste Group, a afirmat că Austria este de departe cea mai activă țară în această direcție, dar România este și ea într-o postură foarte avantajoasă.

„Mediul și condițiile de aici sunt foarte prielnice ca România să facă progrese în ceea ce privește sustenabilitatea. De la economie până la poziționarea geografică avantajoasă, la o intersecție importantă de drumuri în Europa, România poate deveni unul dintre actorii importanți în ceea ce privește investițiile în sustenabilitate”, a subliniat reprezentantul Erste Group.

Cristian Nacu, Senior Country Officer pentru România la International Finance Corporation (IFC), a dezvăluit că în ultimii 3 ani, peste 75% din activitatea de finanțare a IFC în România a fost finanțare legată de climă. „Suntem cea mai mare instituție din lume în ceea ce privește finanțarea piețelor emergente, iar obiectivul principal pentru noi astăzi este ESG și impactul asupra climei. În 2022, aveam ca țintă ca 25% din finanțarea noastră să fie finanțare ESG și legată de climă și am ajuns la aproape 35%. Anul acesta suntem deja la 47%”, a spus Cristian Nacu.

Băncile au crescut nivelul finanțărilor în economia verde

În 2022, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a acordat finanțări totale de 709 milioane de euro pentru 32 de proiecte derulate în România, un nivel record din 2009, dintr-un total de 13 miliarde de euro distribuite în țările în care banca operează.

„Majoritatea finanțărilor, 61%, s-au orientat către investiții în economia verde (436 milioane de euro), iar 75% au susținut companii din sectorul privat. Proiectele verzi sunt proiecte care în esență sunt benefice pentru mediu, fără emisii de carbon. Avem o metodologie clară, o listă de potențiale riscuri ecologice și riscul de tranziție a carbonului, riscul fizic. Ne uităm la modul în care un client ar fi afectat”, a punctat Andrei Svoronos, Bancher Principal la BERD.

El a mai menționat că sursele regenerabile și sectorul financiar sunt două dintre cele mai relevante industrii care îndeplinesc criteriile ESG.

Prezenți la Romania ESG Forum, reprezentanții BCR au anunțat că una dintre prioritățile băncii este crearea de practici de finanțare durabilă și împărtășirea acestor cunoștințe cu comunitățile.

„Am început această călătorie acum 2 ani, când am intrat in dialog cu clienții noștri. Am vorbit mult despre sustenabilitate și am vrut să înțelegem mai întâi cum abordează clienții noștri subiectul. După aceea, am propus câteva soluții și tipuri de finanțare. În ultimii 2 ani, am finanțat peste 200 de milioane de euro în împrumuturi verzi. Peste 50% se îndreaptă către clădiri verzi, în jur de 30-40% se îndreaptă către surse regenerabile și o surpriză pentru noi a fost să găsim apetit pentru alte tipuri de finanțare, precum investițiile în eficiență energetică. Companiile investesc în noi tehnologii, înlocuind echipamentele pentru a crește eficiența energetică și renovând clădirile”, a declarat Ioana Voinescu, Head of Sustainability la BCR.

Katsiaryna Souvandjiev, ESG Funding and Innovation Lead la Raiffeisen Bank International AG a adăugat o perspectivă interesantă, dezvăluind că companiile se luptă adesea cu cantitatea de date necesară pentru obținerea unui împrumut verde.

„Sinergiile pe care le creăm sunt importante. În Austria, avem un bun exemplu al modului în care băncile s-au unit pentru a încerca să reducă povara raportării datelor pentru companii. Avem OeKB > ESG Data Hub, care sprijină companiile în pregătirea datelor relevante de sustenabilitate într-un mod standardizat și transparent”, a declarat ea.

(Sursa foto: Property Forum)

Romania ESG Forum este o conferință internațională, la care au participat peste 300 de persoane din mai multe țări din CEE, organizată de platforma media și de evenimente Property Forum, cu sprijinul partenerilor organizaționali Ambasada Sustenabilității, Romania Green Building Council, AHK România (Camera de Comert și Industrie Româno-Germană) și Social Innovation Solutions.

“Romania ESG Forum a reușit ceea ce și-a propus ca principal obiectiv: să aducă la aceeași masă autorități, experți și companii de top din industrii diferite, pentru a dezbate situația actuală. Romania ESG Forum s-a impus ca un eveniment de referință în ceea ce privește ESG în Romania, date fiind calitatea informațiilor furnizate și varietatea participanților. Suntem bucuroși că prima ediție a Romania ESG Forum a fost primită cu entuziasm și că am avut alături participanți, speakeri și parteneri importanți din toate industriile relevante. Am setat un nou standard pentru evenimentele din domeniu, pe care ne propunem să îl ducem la nivelul următor la ediția din 2024”, a declarat Csanád Csürös, CEO Property Forum.

Sursa foto: Property Forum