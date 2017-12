Cei ale caror planuri de afaceri au primit acordul de finantare in cadrul proiectului Start-Up Nation si au optat pentru un credit de prefinantare pot apela la una dintre cele 3 banci partenere in program. Acest credit se adreseaza in special persoanelor care nu detin fondurile proprii necesare implementarii proiectului. Rambursarea aceastuia se poate face lunar sau la scadenta. Scandenta este convenita prin acordurile de finantare semnate cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri si Antreprenoriat.

In momentul in care antreprenorul analizeaza o oferta de credit de prefinantare, acesta trebuie sa studieze cu atentie conditiile contractuale si sa ia in considerare cheltuielile aferente dobanzilor si comisioanelor, pentru a-si gestiona cat mai bine fondurile pe care le primeste in cadrul proiectului.

" In momentul in care analizezi o oferta de credit de prefinantare, trebuie sa urmaresti mai multe componente cum ar fi dobanda si comisioanele. Pentru plata dobanzii, antreprenorul ar putea avea nevoie si de un aport propriu. Sunt 3 banci acceptate pentru program, iar dobanzile variaza undeva intre 3,5% si 3,99% pe an, cu marja fixa”, precizeaza Ana Mihalache, sef departament Social Banking in cadrul BCR.

In ceea ce priveste costurile cu comisioanele, reprezentanta BCR ii sfatuieste pe antreprenori sa se intereseze de costul exact al acestora dar si data la care trebuie platite, comisioanele fiind impartite in mai multe categorii.

„Sunt comisioane de acordare, de analiza sau de gestiune. Antreprenorii trebuie sa analizeze costul acestor comisioane si data la care trebuiesc platite. Succesul tine foarte mult si de o planificare exacta, deoarece cu cat antreprenorul stie mai bine si mai exact ce ii poate oferi contextul in care se afla, previziunile sunt mai clare, deci business-ul are mai multe sanse sa fie de succes” , a adaugat Ana Mihalache.

Cerintele bancii pentru a acorda un credit de prefinantare pentru Start-Up Nation

Intrebata fiind daca exista riscul ca antreprenorul care a optat pentru un credit de prefinantare sa nu primeasca finantarea de la banca, reprezentanta BCR a precizat ca, in momentul in care proiectul a fost declarat eligibil pentru primirea fondurilor nerambursabile din partea statului, banca va reanaliza planul de afaceri, fiind atenta la mai multe conditii pe care antreprenorul trebuie sa le indeplineasca. Acesta nu trebuie sa aiba restante la bugetul de stat si nu are voie sa activeze intr-un sector exclus de la finantare. In plus, reprezentanta BCR a mentionat si importanta fondurilor necesare pentru constituirea unui depozit colateral.

“Antreprenorul trebuie sa aiba un aport propriu minim pentru a putea accesa creditul. Acesta ar putea sa fie conditionat sa constituie un depozit colateral pentru plata dobanzii, sau poate pentru cheltuielile neeligibile din proiect, spre exemplu. Proiectul are atat cheltuieli eligibile, pe care le poti deconta, dar are si cheltuieli care sunt neeligibile, dar impetuos necesare pentru implementarea cu succes”, a adaugat Ana Mihalache.

Start-Up Nation: Cheltuielile eligibile si cele neeligibile

Reprezentanta BCR catalogheaza programul Start-Up Nation ca fiind unul "permisiv" in ceea ce priveste cheltuielile eligibile, antreprenorii avand posibilitaea de a deconta echipamente, utilaje, salarii, utilitati, costurile aferente chiriei si consultantei, inclusiv TVA. De asemenea, aceasta atrage atentia si asupra cheltuielilor neeligibile.

" Antreprenorii trebuie sa stie ca orice plan are si cheltuieli care nu sunt eligibile, cum ar fi achizitia de materii prime, materialele consumabile, asigurarea echipamentelor - care este obligatorie - cheltuielile cu punerea in functiune a aparatelor si trainingurile aferente pentru ca aceste aparate sa fie folosite", precizeaza Ana Mihalache.

Cunostintele economice reprezinta un element important pentru un antreprenor care doreste sa implementeze un proiect de succes, este de parere Ana Mihalache, care sustine ca BCR ofera in cadrul creditului de prefinantare doua componente care sa ii ajute pe antreprenori sa acumuleze cunostintele necesare.

" O componenta foarte importanta in succesul unui antreprenor este educatia economica, iar BCR ofera un ghid special Start-Up Nation in care se pot regasi toate informatiile necesare pentru a implementa cu succes un asemenea proiect. De asemenea, banca ofera si o serie de cursuri specializate, organizate de oameni din banca si furnizori externi care sa ii ajute pe antreprenori in problemele cheie ale dezvoltarii lor" a precizat Ana Mihalache.

Oferta celor de la BCR pentru programul Start-UP Nation include doua produse, respectiv pachetul cont curent Start-Up Nation si pachetul credit de prefinantare Start-Up Nation.

