Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca daca salariile nete vor scadea de la 1 ianuarie 2018, in urma mutarii contributiilor de sanatate si pensie integral la angajat, va fi doar vina angajatorului. Aceasta a precizat, la Romania TV, ca masura este menita sa asigure cresterea contributiilor angajatilor la Pilonul I de pensii, cel de stat. Totusi, ea recunoaste ca, in cazul in care brutul se majoreaza, netul angajatului creste foarte putin.