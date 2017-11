"Bancile din Romania sunt cu un pas in urma celor din Vestul Europei si in urma altor tari din Europa Centrala si de Est in ce priveste implementarea PSD 2. Una din cauzele acestei intarzieri ar putea fi lipsa de claritate in ce priveste cadrul legal prin care va fi transpusa directiva la nivel national si, de asemenea, apetitul scazut al bancilor locale, avand in vedere ca Romania este o tara in care predomina in continuare platile in numerar", este de parere Dimitrios Goranitis, Partener servicii de risc si reglementare Deloitte Romania, in urma unui sondaj realizat la nivelul sistemului financiar din Romania cu privire la implementarea PSD 2.

Cu ocazia intrarii in vigoare in 2018 a PSD 2, o noua directiva europeana privind serviciile de plata, Deloitte Romania impreuna cu Reff & Asociatii, societatea de avocati reprezentand Deloitte Legal in Romania, au efectuat un sondaj in randul institutiilor de credit, companiilor fintech si comerciantilor, pentru a lua pulsul sistemului financiar, conform informatiilor prezentate in comunicatul de presa emis de catre companie. Concluziile sondajului realizat de catre cei de la Deloitte...