Legea de aprobare a Ordonantei 23/2017 privind plata defalcata a TVA a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. In aceste conditii, exista sanse ca actul normativ, cu modificarile majore adoptate in Parlament, sa fie publicat in Monitorul Oficial pana la finalul acestui an si sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2018.