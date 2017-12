“Crestere economica mai mare dar executie bugetara mai proasta (in primele 11 luni din 2017 -n.r.), desi au crescut taxele, accizele si numarul controalelor ANAF. Pentru 2018 chiar si Guvernul estimeaza o crestere economica mai mica. In aceste conditii, Guvernul va continua sa taie din investitii si va creste taxele, pentru a pastra deficitul bugetar pe cash cat mai aproape de 3% din PIB. Deficitele ESA si structural sunt deja mai mari de 3% si in continuare vom fi sanctionati de CE. Dar investitii taiate si taxe mai multe am mai vazut si in 2017. Ce o sa fie nou in 2018? Simplu! Procedura de infringement si accesul la fondurile UE conditionat atat de reducerea deficitului structural (adica taieri de cheltuieli bugetare) si abrogarea "legilor pe justitie"”, scrie senatorul Florin Citu pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, in opinia sa, 2018 este si anul in care ROBOR ajunge la 4%, inflatia va depasi 4% si cursul se va apropia de 5 lei/euro.

Venituri mai mari din impozitele pe salarii

Dar, concret, ce s-a intamplat in primele 11 luni din acest an?

Deficitul bugetar s-a situat la 1,21% din PIB, sub pragul de 3% din PIB, insa dublu fata de aceeasi perioada din 2016 (0,72% din PIB).

Investitiile publice au insumat 17,5 miliarde de lei, respectiv 2,1% din PIB (minim istoric), in scadere de la 2,9% din PIB in 11 luni din 2016.

In acelasi timp, veniturile fiscale s-au situat la 15,2% din PIB, de asemenea in scadere de la 16,6% din PIB in perioada similara a anului trecut.

Potrivit comunicatului MFP, la capitolul venituri, s-au inregistrat cresteri fata de anul trecut la incasarile din contributiile sociale (+16,6%), din impozitul pe salarii si venit (+8,5%) si din veniturile nefiscale (+22,1%).

Taxele aferente consumului, evolutie dezamagitoare

In ceea ce priveste veniturile din TVA, comparativ cu anul anterior, se remarca un avans de doar 1,5%, in conditiile in care consumul a avut un avans de doua cifre. Insa MFP inca isi mai scuza esecul la colectare prin faptul ca au fost reduse cotele.

Mai mult, incasarile din accize au fost cu 3,5% mai mici comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, desi anaalistii sustin ca avansul consumului ar fi trebuit mai mult decat sa compenseze eliminarea supraaccizei de la inceputul anului, pe care autoritatile inca o invoca pentru a-si justifica incapacitatea de colectare.

Pe partea de cheltuieli, insa, petrecerea continua. Cheltuielile de personal (cele cu salariile bugetarilor) au crescut cu 21,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cele cu asistenta sociala au urcat cu 12,9%, in aceeasi perioada.

