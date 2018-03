Mecanismul, puternic contestat de mediul de afaceri, presupune ca firma care in aplica trebuie sa incaseze TVA intr-un cont special deschis la care sa aiba acces doar in anumite conditii. Asta face, insa, complicata si viata celor care nu sunt in sistem si lucreaza cu astfel de societati pentru ca, in raport cu ele, numarul de plati se dubleaza. Mai mult, firmele care nu respecta aceasta regula risca amenzi importante.

In aceste conditii, marile companii de consultanta fiscala au dezvoltat aplicatii pentru clientii lor, astfel incat verificarea sa fie mai facila. Pe de alta parte, si ANAF a pus la punct un mecanism prin care oricine poate verifica daca o companie este in sistemul split TVA sau nu.

Cum verificam daca furnizorul aplica split TVA

Asadar, ANAF a infiintat registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, care permite consultarea informatiilor pentru fiecare persoana in parte, identificata prin codul de inregistrare in scopuri de TVA.

“Pentru furnizarea informatiilor din registru, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informatii publice/Informatii privind agentii economici se publica un mesaj de informare, de tipul: "Contribuabilul (denumirea/numele si prenumele), cu domiciliul fiscal in localitatea................., figureaza la data de ...............(data solicitarii) in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, fiind inscris in acest registru incepand cu data de.................... Contribuabilul aplica mecanismul de plata defalcata a TVA in mod optional." (se afiseaza modul de aplicare a mecanismului valabil la data solicitarii). SAU ”Contribuabilul (denumirea/numele si prenumele), cu domiciliul fiscal in localitatea................., figureazala data de ...............(data solicitarii) in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, fiind inscris in acest registru incepand cu data de..................... Contribuabilul aplica mecanismul de plata defalcata a TVA in mod obligatoriu." (se afiseaza modul de aplicare a mecanismului valabil la data solicitarii)”, precizeaza ANAF.

Daca initial firma a optat pentru sistem, dar ulterior a intrat obligatoriu din cauzele prevazute de lege, se va mentiona acest aspect in raspunsul la solicitare.

Daca societatea despre care se solicita informatii nu figureaza, la data solicitarii, in registru, se publica un mesaj de informare, de tipul: "Contribuabilul (denumirea/numele si prenumele), cu domiciliul fiscal in localitatea................., nu figureaz la data de ..................(data solicitarii) in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA ". Asta inseamna ca societatea respective nu a fost niciodata inscrisi in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA.

Ce firme intra in sistem din oficiu?

Asadar, incepand din 1 martie, aplica sistemul de plata defalcate a TVA companiile care au optat, incepand cu data de 1 octombrie 2017, cele care erau in insolventa la 31 decembrie 2017 sau cele care inregistrau restante la plata TVA la aceeasi data si nu le-au achitat pana la 31 ianuarie 2018.

Potrivit informatiilor existente, de la 1 octombrie 2017 au intrat optional in sistem aproximativ 350 de companii, multe dintre ele pentru a beneficia de reducerea impozitului pe venit cu 5% (prevazuta in astfel de cazuri), dar si pentru ca, initial, sistemul era prevazut a fi obligatoriu pentru toate firmele platitoare de TVA, incepand cu 1 ianuarie 2018. Legislatia s-a modificat, insa, in Parlament, astfel a mecanismul a ramas in vigoare doar pentru categoriile mentionate.

Pentru datoriile ulterioare datei de 1 ianuarie, companiile au la dispozitie 60 de zile sa le plateasca si, daca nu le achita, intra in sistem ulterior, dar cu un decalaj de cateva luni (60 de zile lucratoare). Spre exemplu, pentru TVA restanta din 25 ianuarie (aferenta lunii decembrie) intra in sistem la 1 iunie.

Intra in sistem, din oficiu, firmele care, la termenele mentionate, au restante la TVA mai mari de 15.000 de lei, în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor.

De asemenea, societatile intrate in insolventa dupa 1 ianuarie, sunt introduse automat in sistem in luna umatoare celei in care au intrat in insolventa.

Iesirea din mecanism, conditionata!

Iesirea din sistem se realizeaza, la cerere, insa in anumite conditii: cei care au optat - doar dupa un an de aplicare si doar la finalul anului fiscal, cei cu restante - doar dupa 6 luni de la achitarea acestora, iar cei in insolventa - dupa iesirea din aceasta procedura.

Ce trebuie sa faca, insa, firmele care, desi nu aplica sistemul, au parteneri de afaceri care il aplica? Trebuie sa isi verifice fiecare furnizor si sa faca platile in consecinta. In caz contrar, acesta va fi penalizat cu 0,06% pe zi de intarziere (indulcita fata de varianta initiala de 50%, insa consistenta, avand in vedere ca poate ajunge la 11% - 12% din suma platita gresit).

Teoretic, furnizorul este obligt sa il notifice pe cumparator cu privire la aplicarea sistemului split TVA insa si cumparatorul, la randul lui, este obligat sa isi varifice furnizorul din acest punct de vedere, pentru ca va fi penalizat daca nu plateste TVA in contul dedicate.

Totodata, consultantii fiscali recomanda firmelor sa isi verifice propriile datorii la Fisc, pentru ca se poate intampla sa nu stie ca au restante la TVA si sa fie inrolate automat in sistem. Recomandarea este valabila permanent, nu doar pentru termenul de 1 martie, iar verificarea trebuie facuta la ANAF, de un reprezentant al firmei, in persoana, nu in Spatiul Privat Virtual, care nu este actualizat si contribuabilul este direct responsabil inclusive de greselile ANAF.