”Contribuabilii depun o singura declaratie in loc de sapte declaratii. Platile pentru impozitul pe venit, CAS si CASS in cursul anului se fac la venitul estimat pentru anul curent, si nu la venitul realizat in anul precedent. Exista un singur termen de plata, respectiv pana la data de 31 martie a anului urmator celui in care se realizeaza venitul, in loc de cinci termene de plata. A fost eliminata obligatia de a efectua plati anticipate, ceea ce conduce la eliminarea dobanzilor si penalitatilor pentru neplata la aceste termene. Contribuabilul poate alege sa efectueze plati oricand in cursul anului, care vor putea conduce la posibilitatea utilizarii resurselor financiare in cursul anului in functie de necesitatile proprii ale contribuabilului. Se acorda bonificatie, adica se reduce suma de plata, pentru efectuarea platilor inainte de limita. Contribuabilii nu se vor mai deplasa la organul fiscal, daca vor depune declaratia unica in spatiu privat virtual. Incurajam depunerea declaratiilor prin mediul online si pentru acest lucru se acorda chiar o bonificatie (...) Incadrarea ca platitor de CAS sau CASS se face in functie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat in anul precedent. Calitatea de asigurat se dobandeste de la data depunerii declaratiei, si nu de la data efectuarii platii, ca in prezent”, a precizat Viorica Dancila.

Ea a mai spus ca persoanele cu venituri mici sau fara venituri sunt asigurate in sistemul de sanatate timp de 12 luni daca platesc CASS la nivelul a sase salarii minime brute, 1.900 de lei, fata de nivelul a 12 salarii, cat platesc in prezent.

Totusi, nu este clar cum se stabileste venitul estimat, daca exista posibilitatea de regularizare in cazul in care venitul realizat difera de cel estimat si, mai ales, care va fi termenul de depunere a Formularului.