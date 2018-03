"In toata aceasta nebunie cu revolutia fiscala, pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi, niciun membru al Guvernului nu a venit sa spuna cu subiect si predicat: "Noi am facut asta pentru ca...". Suntem cu totii bulversati de lucrul acesta, dar nimeni nu poate sa explice de ce au facut-o”, a declarat Dumitru citat de Agerpres.

“Revolutia fiscala” se refera in mod special la actul normativ care prevede mutarea contributiilor de la angajator la angajat, reducerea impozitului pe venit, majorarea pragului de impozitare pentru microintreprinderi etc.

Problemele generate de revolutia fiscala

Cele mai mari probleme au fost generate de mutarea contributiilor, pentru ca foarte multe categorii de angajati s-au trezit cu salariile mult diminuate (IT, cercetare dezvoltare, angajati part-time). In plus, mutarea contributiilor a dus la diminuarea semnificativa a indemnizatiilor de concediu medical, cu implicatii mult mai grave asupra femeilor aflate in concediu pre sau post natal.

Si ONG-urile care beneficiau de directionarea a 2% din impozitul pe venit sunt afectate de tevolutia fiscala, avand in vedere ca, dupa reducerea impozitului pe venit, implicit si suma care le revine este mai mica. Plus ca in acest caz au fost o serie de probleme si cu colectarea formularelor.

Discutiile cu privire la celebrul formular 600 au pornit tot de la revolutia fiscala, pentru ca a fost extins numarul de categorii de contribuabili care trebuie sa il depuna, fara insa a se preciza toate detaliile necesare.

De asemenea, specialistii acuza faptul ca noua legislatie creeaza noi tensiuni pe piata muncii, pentru ca mareste discrepantele de impozitare dintre salariati si alte categorii de contribuabili care obtin venituri din activitati independente sau pe microintreprindere.

In aceste conditii, Ionut Dumitru a mentionat faptul ca toata nebunia cu revolutia fiscala a deteriorat masiv sentimentul consumatorilor, pentru ca acestia isi fac griji cu privire la situatia lor financiara.

“Alti factori de ingrijorare au fost cresterea rapida a inflatiei si cresterea ROBOR. Avem, in continuare, factori care stimuleaza consumul. Cresteri de salarii in sectorul public vor mai fi si destul de mari in perioada urmatoare, ceea ce inseamna ca dinamica de consum va ramane destul de alerta", a spus Dumitru.

Cei care nu vad pericolele sunt "in afara realitatii"

Acesta a mentionat, totodata, ca nivelul de crestere economica din Romania se afla la nivelul pre-criza, sustinuta fiind de consum in cea mai mare parte.

"Ne-am apropiat oarecum de nivelul de crestere economica pre-criza, dar este important sa intelegem daca este intr-adevar o crestere pe care o putem sustine. Detaliile arata ca avem o crestere economica bazata in cea mai mare parte pe consum. In trimestrul III al anului trecut am avut o crestere a consumului privat de circa 13% in termeni reali. Trebuie sa fii in afara realitatii sa nu iti sune un clopotel cand ajungi la o asemenea cifra, sa nu fii preocupat de sustenabilitatea cresterii economice. Peste 80% din cresterea economica a fost probabil generata de consum, in timp ce in 2016 toata cresterea economica a fost generata de consum. In acelasi timp, investitiile au evoluat foarte slab in ultimii ani, chiar cu scadere in 2016 de circa 4%, pe o crestere economica foarte inalta. De ce creste consumul si de ce ne asteptam ca Romania sa creasca in continuare in cea mai mare parte bazata pe consum? Pentru ca avem toate ingredientele necesare, adica avem salarii care cresc foarte repede”, a adaugat economistul citat.

Aceasta crestere de salarii ingrijoreaza oamenii de afaceri pentru ca productivitatea nu tine pasul cu cresterea salariilor.

“Anul trecut, productivitatea a crescut binisor in industrie cu circa 6%, dar cu o dublare a salariilor, cred ca problemele de competitivitate sunt absolut evidente. In acelasi timp, numarul de salariati creste atat in sectorul privat, cat si cel public. Al treilea ingredient care a stimulat pana acum cresterea foarte puternica a salariilor este increderea consumatorilor", a sustinut Ionut Dumitru.