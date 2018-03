La cresterea economica au contribuit si investitiile, mai firav, dar au adus un plus de 1,2 puncte procentuale (la o crestere anuala de 5,4%), spre deosebire de exporturi, care au avut o contributie negativa de 0,8 puncte procentuale. Potrivit INS, exporturile au crescut in 2017, cu 9,5%, insa importurile in urcare cu 11,1% au facut ca performanta exporturilor sa fie anihilata.

Pe partea de formare a PIB, cea mai mare contributie a avut-o industria, cu 1,95 puncte procentuale (dupa o crestere anuala de 8%), urmata de comertul cu ridicata si cu amanuntul (1,6% puncte, la o crestere anuala de 8,4%), agricultura, silvicultura si pescuitul (0,7% puncte, la o crestere spectaculoasa a activitatii in domeniu, de peste 18%).

CE: Romania risca o "aterizare dura"

Comisia Europeana remarca, in raportul de tara publicat miercuri, ca boomul economic inregistrat de Romania a fost determinat, in principal, de consum, in timp ce investitiile au ramas scazute. In aceste conditii, si in absenta reformelor structurale (care in anumite cazuri au fost reversate in 2017, iar in altele au stagnat) si a consolidarii fiscale, economia Romaniei risca o “aterizare dura”.



Forul european mai noteaza faptul ca o perioada de crestere economica puternica ar trebui sa reprezinte o oportunitate de a reconstrui rezerve fiscale si de a pregati economia pentru momente mai slabe. Insa tara noastra are restante semnificative in ceea ce priveste consolidarea fiscala, iar avansul economiei urmeaza sa incetineasca, potrivit estimarilor europene.



Mai mult, Comisia noteaza si faptul ca, in ciuda cresterii economice record, inegalitatile de venituri nu s-au diminuat (intre cei mai saraci si cei mai bogati romani, sau intre regiunile tarii), iar rata saraciei a ramas ridicata.

Totodata, presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, este printre economistii care au atras deseori atentia cu privire la cresterea economica bazata pe consum care, fara o componenta investitionala pe masura, nu este sustenabila in timp si provoaca numeroase dezechilibre (cresterea deficitelor intern si extern).

Recent, Dumitru anticipa datele transmise de Statistica, afirmand ca nivelul de crestere economica din Romania se afla la nivelul pre-criza, sustinuta de consum in cea mai mare parte.

"Ne-am apropiat oarecum de nivelul de crestere economica pre-criza, dar este important sa intelegem daca este intr-adevar o crestere pe care o putem sustine. Detaliile arata ca avem o crestere economica bazata in cea mai mare parte pe consum. In trimestrul III al anului trecut am avut o crestere a consumului privat de circa 13% in termeni reali. Trebuie sa fii in afara realitatii sa nu iti sune un clopotel cand ajungi la o asemenea cifra, sa nu fii preocupat de sustenabilitatea cresterii economice. Peste 80% din cresterea economica a fost probabil generata de consum, in timp ce in 2016 toata cresterea economica a fost generata de consum. In acelasi timp, investitiile au evoluat foarte slab in ultimii ani, chiar cu scadere in 2016 de circa 4%, pe o crestere economica foarte inalta. De ce creste consumul si de ce ne asteptam ca Romania sa creasca in continuare in cea mai mare parte bazata pe consum? Pentru ca avem toate ingredientele necesare, adica avem salarii care cresc foarte repede”, a adaugat economistul citat.