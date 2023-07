"Marile companii germane doresc să ajungem la o energie verde până în 2050, este un plan al Comisiei Europene şi al Uniunii Europene. Este normal că am avut astfel de discuţii în ceea ce priveşte oportunităţile pe care le conferă România. Ştiţi foarte bine că dorim foarte mult să dezvoltăm un parc eolian în Marea Neagră. Mai avem de pus la punct legislaţia în ceea ce priveşte offshorul eolian şi sunt ferm convins că, în următoarea sesiune parlamentară, această legislaţie va merge către promulgare", a afirmat Ciolacu, întrebat dacă la întâlnirea cu reprezentanţii mediul de afaceri german a avut discuţii şi despre energia regenerabilă.



Întrebat dacă în România vor fi şi capacităţi de stocare a acestei energii, Ciolacu a spus: "Urmează... Sunt foarte multe detalii tehnice şi cred că nu interesează pe nimeni. România are nevoie de capacităţi de stocare pentru că deja am început să producem când este vânt şi soare foarte multă energie verde", a spus Ciolacu, citat de Agerpres.

