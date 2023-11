Potrivit lui Gabriel Andronache, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), prosumatorii au ajuns la aproape 100.000 și la o capacitate instalată de 1.225 de megawaţi. Până la finalul anului prosumatorii vor ajunge la 1,5 GW, iar la sfârșitul primului trimestru din 2024 ar putea ajunge la 2 GW, a precizat oficialul, citat de Agerpres. Însă prosumatorii nu sunt producători: în mod normal, ei ar trebui în principal să producă pentru consumul propriu și pot livra în sistemul energetic național excedentul. Dar, în general, rolul lor este acela de a substitui un consum, adică de a reduce cererea, nu de a crește oferta.

Doar 100 MW de proiecte solare conectate la sistemul energetic

În schimb, lucrurile nu stau la fel de bine în ce privește producătorii - adică marile proiecte solare. Potrivit lui Andronache, la nivelul ANRE s-au dat autorizaţii de înfiinţare pentru 1.779 de megawaţi şi sunt în lucru în momentul de faţă, pentru zona de fotovoltaic, încă 1.957 de megawaţi.

"Am văzut că în ultima perioadă s-au implementat foarte puţine proiecte în zona de fotovoltaic, adică şi în zona de eolian, de asemenea. Dacă finalul anului 2021 ne găsea cu 1.357 de megawaţi instalaţi în fotovoltaic, în momentul de faţă avem 1.553 de megawaţi. Pot să spun că în acest an s-au realizat proiecte de circa 100 de megawaţi”, a declarat vicepreședintele ANRE. ”Dacă ne uităm la ce înseamnă eolian, evoluţia în ultimii doi ani a fost mult mai redusă, de la 3.014 megawaţi la finalul anului 2021, în momentul de faţă avem 3.033 de megawaţi. De asemenea, am reuşit să acordăm autorizaţie de înfiinţare pentru 411 megawaţi şi sunt în lucru în momentul de faţă 551 de megawaţi", a explicat sursa citată.

Nu a fost însă luat în calcul parcul solar de la Rătești, cu o putere totală instalată de 155 MW. Acest proiect, cel mai mare din România și chiar din sud-estul Europei pe zona de fotovoltaice, a fost inaugurat la sfârșitul lunii octombrie, dar nu a început încă să furnizeze energie în sistemul național.

Dar chiar și cu parcul de la Rătești s-ar ajunge doar la 250 MW noi de solar din mari proiecte. Ceea ce confirmă estimările wall-street.ro de la începutul acestui an, când vorbeam de investiții concrete în proiecte fotovoltaice de cel mult 300 MW în 2023, în ciuda aparentei euforii din piață.

Se vorbește de 18 GW, se vor face cu greu doar 3,5 GW

Realitatea este că multe proiecte de acest tip ajung la nivelul de ready-to-build, dar rămân acolo. Dincolo de discuțiile din piață, care ajungeau la 18 GW de solar, proiectele cu ATR (aviz tehnic de racordare) obținut reprezintă doar 1,3 GW. Iar multe dintre ele au fost duse la acest stadiu doar pentru a fi revândute.

Realist, cam 20%, cel mult 30% din proiectele despre care se discută ar putea fi efectiv realizate, confirmă experții în domeniu consultați de wall-street.ro. Altfel spus, într-un scenariu optimist am avea 7 GW noi de putere solară instalată până în 2030, dacă am menține un ritm de 1 GW pe an. Însă majoritatea specialiștilor spun că e puțin probabil ca nivelul capacităților solare noi date în folosință în fiecare an să treacă de 300-500 MW. Situația actuală arată că chiar și acest nivel e momentan doar un deziderat.

Chiar și așa ar fi o creștere substanțială, dat fiind că acum avem doar 1,5GW de putere solară instalată în capacități de producție a energiei electrice. Cu un nivel minim de 300 MW noi pe an- pe care încă nu am reușit să-l atingem în 2023 - am ajunge la 3,5 GW la sfârșitul deceniului. Oficial, Strategia energetică 2022-2030 menționează noi capacități de 3,7 GW până în 2030, Or pentru asta am avea nevoie de cel puțin 600 MW capacități solare noi date în folosință în fiecare an, ceea ce momentan nu sună fezabil.

Sursa foto: NOFAR Energy