Proiectul a fost finanţat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021.



Potrivit reprezentanţilor companiei, proiectul a avut ca rezultat înlocuirea instalaţiei vechi pentru generarea energiei cu un echipament nou, care permite ca biogazul rezultat din fermentarea nămolului provenit din tratarea apelor uzate să fie utilizat ca energie electrică şi termică la staţia de epurare a apelor uzate din Cristeşti.



Managerul pe operaţiuni tratare ape în cadrul Companiei Aquaserv, Baurer Csaba, a spus că soluţia tehnică este reprezentată de patru bioturbine, iar prin această tehnologie se reduc semnificativ emisiile de CO2.



"Reuşim să acoperim cam 70% din necesarul de energie electrică a staţiei de epurare şi ne apropiem de 90% din necesarul de energie termică. Este un indicator foarte important în aceste proiecte, cantitatea de bioxid de carbon care va fi redusă. Aici s-a făcut o echivalenţă cu 300 de autoturisme care parcurg 25.000 de km pe an. Cu atât se va reduce emisia de CO2", a declarat Baurer Csaba, într-o întâlnire cu presa.



Până acum, la staţia de epurare a municipiului Târgu Mureş biogazul produs în procesul de stabilizare anaerobă a nămolului era valorificat cu ajutorul unei instalaţii de cogenerare care se apropia de expirarea duratei de viaţă, fiind pusă în funcţiune în anul 2000, tot prin intermediul unui proiect cu finanţare internaţională.



Prin implementarea proiectului, instalaţia de cogenerare care funcţiona cu ajutorul unui motor termic pe gaz (biogaz/gaze naturale) de 455 kWe/711 kWt, a fost înlocuită cu o instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă, compusă din patru module de microturbine (4x200 kWe) şi o putere aproape dublă, de 800 kWe/1500 kWt.



Pe lângă reducerea emisiilor cu efect de seră, investiţia prezintă şi un avantaj financiar net de peste 270.000 de euro/an.



Din valoarea totală a proiectului, de 2.118.189 euro, suma de 1,8 milioane de euro este finanţare nerambursabilă prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, iar cofinanţarea în valoare de 318.189 euro a fost asigurată de către Compania AQUASERV.

