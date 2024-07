Compania de IT Cognizant România recrutează peste 100 de experți IT, în plus față de cei mai mult de 100 de angajați de la începutul anului 2024, anunță compania despre care mai multe publicații, precum Adevărul sau Zcj.ro, scriau la începutul anului că trece printr-un val de concedieri.

Pozițiile deschise, nivel Mid-Senior, sunt disponibile în toată România, într-un model de muncă hibrid, pentru specialiști în Java, FullStack Web, .NET, AI & Analytics, Data, DevOps și QA Automation.



Evoluția tehnologiei aduce şi noi trenduri în piațǎ în ceea ce priveşte pregătirea pe care specialiştii IT de astǎzi e nevoie sǎ o aibǎ pentru a face fațǎ cererii din zona de business. Mai multe detalii se regăsesc în studiul realizat de Cognizant împreună cu Oxford Economics, New Work, New World, care se referǎ la adopția inteligenței artificiale generative și impactul asupra societății şi viitorului muncii (studiul cuprinde evaluarea și prognozarea impactului economic al Gen AI în Statele Unite în următorii 10 ani).

Angajări IT: 90% din locurile de muncă vor fi perturbate într-un fel de inteligența artificială generativă

Studiul prezice că 90% din locurile de muncă vor fi perturbate într-un fel de inteligența artificială generativă, pregătind scena pentru o schimbare profundă a modului în care abordăm munca, productivitatea și creșterea economică. Impactul tehnologiei va fi influențat de rata de adoptare din partea business-urilor și de cât de repede se pot adapta oamenii la noile moduri de lucru.



„Sectorul IT a resimțit provocǎri constante în ultimii ani, de la creşteri accelerate, pânǎ la reechilibrarea care a început în 2023. Capacitatea de adaptare şi flexibilitatea companiilor, cât și a specialiştilor din domeniu reprezintǎ o prioritate în acest context(...) Este nevoie ca fiecare specialist IT să-și analizeze setul de abilități şi expertiza, sǎ învețe, sǎ se dezvolte constant, pentru a fi în pas cu noile tendințe. Acest lucru începe devreme, prin apetitul educat pentru tehnologie pe care îl au noile generații şi continuǎ pe tot parcursul carierei fiecǎrui profesionist”, a declarat Mihai Constandiș, Country Manager, Cognizant România.



„Pe măsură ce clienții noștri privesc tot mai mult spre viitor și se gândesc la cum va arăta business-ul lor mâine, căutând să inoveze, în special încercând să încorporeze inteligența artificială, am încercat să gândim serviciile și soluțiile pe care le oferim astfel încât să venim în întâmpinarea acestor nevoi. În ultimul timp, am observat o disponibilitate crescândă din partea clienților pentru investiții în această direcție. Prin urmare, în plus față de cei peste 100 angajați de la începutul anului 2024, recrutăm acum peste 100 de experți IT, nivel Mid-Senior, din toată România, pentru munca în regim hibrid, specialiști în Java, Full Stack Web, .NET, AI & Analytics, Data, DevOps și QA Automation”, a declarat Matei Neagoș, Head of Delivery, Cognizant România.

Sursa foto: Unsplash

