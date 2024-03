"Am fost întrebat dacă e nevoie de reglementarea TikTok-ului şi am spus 'da', dar nu o poate face doar România, noi putem să avem nişte măsuri interne şi am zis că ceea ce se întâmplă în America, decizia Congresului de a impune TikTok să îşi vândă operaţiunile din America către o entitate americană, ar trebui să funcţioneze probabil şi în Europa, pentru că degeaba încerci să ceri moderarea conţinutului sau să amendezi o încălcare de deontologie, când entitatea cu pricina este în China, de exemplu, sau în altă parte unde este imposibil să îşi primească sancţiunea. Întrebarea într-adevăr a plecat de la faptul că AUR are o prezenţă constantă pe TikTok, dar răspunsul nu a fost legat de AUR. AUR e foarte bine că îşi face reclamă pe TikTok, o să facem şi noi pentru că este un segment foarte important acolo", a afirmat Romaşcanu, citat de Agerpres.



Potrivit acestuia, este nevoie de o reglementare a acestei platforme, lucru care poate fi făcut prin acelaşi fel de reglementări pe care le aplică Comisia Europeană faţă de celelalte trei mari platforme - Google, Meta şi X.



"Decizia de a reglementa TikTok aparţine Europei, vom pleda pentru această măsură, dar nu are nicio legătură cu AUR, nu este împotriva AUR. Orice partid din România este liber să îşi poarte mesajele oriunde vrea, cu excepţia, sigur, a mesajelor care încalcă legea. (...) Sunt lucruri pe care trebuie să le moderăm şi să le avem în vedere", a adăugat social-democratul.



El a arătat că nu are cont pe TikTok, dar îşi va face unul.



"Am constatat că domnul Biden şi-a făcut cont pe TikTok... şi domnul Grindeanu. Păi, dacă îşi face domnul Biden, eu vă spun că o să îmi fac şi eu. (...) Eu personal o să îmi fac, este un canal de comunicare cu un segment important. (...) Noi ne dorim să aducem cât mai mulţi tineri la vot pentru că este vorba de ţara lor şi de viitorul lor", a mai declarat Romaşcanu.



Întrebat dacă şi PSD îşi va face cont pe această platformă, el a răspuns: "posibil că da".

