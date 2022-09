Raed Arafat: Pandemia nu a fost un pumn în față, trebuie să ne pregătim pentru situații mai grave decât COVID-19

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), este de părere că pandemia de COVID-19 a fost o lovitură puternică, însă ”nu a fost un pumn în față”. În plus, acesta motivează că trebuie să ne pregătim pentru situații similare ce pot apărea, cu un impact mult mai mare.

”Pandemia de COVID-19 nu a fost un pumn în față. A fost o lovitură puternică, însă trebuie să ne pregătim pentru situații mult mai grave de atât. Trebuie să ne gândim cât de mult ne-a afectat COVID-19, deși nu a generat o rată a mortalității foarte ridicată”, a declarat Arafat, prezent la ediția de anul acesta a Conferinței SSIMA.

De asemenea, făcând un rezumat al celor doi ani de pandemie, Arafat susține că cea mai mare greșeală pe care statele au făcut-o a fost să închidă granițele.

”În astfel de situații, e necesară comunicarea, nu izolarea. Am închis granițele și am afectat sistemele logistice. Am fost sunat de către un oficial din Elveția, care m-a rugat să redeschidem exporturile, deoarece activitatea fabricii lor de tuburi de oxigen fusese blocată. Anumite piese proveneau din România, iar blocarea tuturor exporturilor a dus la crearea unor piedici în producție”, a explicat șeful DSU.

Totodată, Arafat a precizat că România a luat o decizie bună prin mutarea personalului dintr-o unitate medicală în alta, deoarece a putut soluționa criza de resursă umană pe care, spune șeful DSU, a semnalat-o încă din 2009.

”La criza economică din 2008-2009, s-a decis reducerea bugetului pentru sectorul public cu 23%, fiind afectată inclusiv sănătatea. Am spus-o încă de pe atunci că ne vor pleca medicii din țară. Însă am creat legi prin care am dispus mutarea personalului din spital în spital și prin care am dispus ca studenții din anii 4 și 5 de facultate să poată ajuta. Acum, suntem trași la răspundere de diferite comisii, care parcă nu ar fi trecut prin pandemie”, a adăugat șeful DSU.

Nu în ultimul rând, acesta a precizat că este necesar să învățăm și să implementăm lecțiile cu care am rămas în urma celor doi ani de pandemie.

