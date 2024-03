În paralel, producătorul de energie va continua acţiunile de plantare în zonele care au nevoie de intervenţie, atât în urban, cât şi în rural.



În total, se estimează ca vor fi plantaţi cu ajutorul asociaţiilor partenere şi al voluntarilor peste 560.000 de puieţi, iar bugetul pentru acest an se ridică la 3,2 milioane de euro.



"Le mulţumesc tuturor celor care s-au alăturat proiectului "Romania plantează pentru mâine", asociaţii partenere şi voluntari. Împreună suntem mai aproape de obiectivul nostru de a planta 1 milion de copaci în oraşe, în perioada 2023-2025, pentru a crea sau extinde zonele verzi atât de necesare acestor comunităţi. Acest proiect beneficiază de experienţa dobândită în timp de "România plantează pentru mâine" şi dovedeşte că, atunci când lucrăm împreună pentru un scop comun, putem avea rezultate impresionante", a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.



După implementarea cu succes a conceptului de păduri urbane în 2023, proiectul "România plantează pentru mâine" se extinde în mai multe localităţi pentru crearea de păduri miniaturale urbane. O astfel de pădure miniaturală urbană are rolul de a îmbunătăţi calitatea aerului, de a reduce zgomotul, de a creşte biodiversitatea şi de a diminua efectul de seră.



Potrivit sursei citate, anul acesta vor avea loc plantări în 14 oraşe, printre care Bucureşti, Constanta, Ploieşti, Alexandria şi Târgu Jiu. În acelaşi timp, plantările din mediul rural vor continua, în zonele care au nevoie de intervenţie. Numărul total al puieţilor care urmează să fie plantaţi în zonele urbane şi rurale anul acesta este estimat la peste 560.000.



"Acţiunile de împădurire se desfăşoară cu sprijinul a şase ONG-uri recunoscute pentru contribuţiile aduse protecţiei mediului înconjurător din România - Act for Tomorrow, Mai Mult Verde, Plantăm fapte bune în România, Pădurea Copiilor, Viitor Plus şi Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti", se arată în comunicat.



Lansat în 2020, "România Plantează pentru mâine" este cea mai mare iniţiativă de plantare finanţată din fonduri private din România: aproape 12 milioane de euro pentru perioada 2020-2024. De la debutul proiectului, s-au plantat peste 2,8 milioane de puieţi. Mai mult de 22.000 de voluntari s-au alăturat acestui efort, participând la 210 evenimente de plantare în toată ţara.



OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 41 milioane bep în 2023. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 Benzinării, sub două branduri - OMV şi Petrom.



Acţionarii români deţin la OMV Petrom peste 43% din acţiuni, din care statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,7%, iar 22,5% sunt deţinute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali şi alte entităţi româneşti. OMV Joint-stock company, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 5,6% sunt deţinute de alţi investitori străini. Din totalul acţiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.



OMV Petrom este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu circa 42 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 - 2023. În aceeaşi perioadă, compania a investit aproximativ 18 miliarde de euro.

Sursa foto: Agerpres