Să înțelegem puțin istoria GDPR



Înainte de a vă explica soluția HubSpot, trebuie să aruncăm o privire în istoria GDPR pentru a înțelege că, implementat corect, GDPR este un mecanism care lucrează atât în favoarea brandurilor, cât și a clienților, că este un instrument menit să ofere protecție și transparență relațiilor brand-consumator. GDPR este acronimul pentru Regulamentul General privind Protecția Datelor (General Data Protection Regulation), o lege a Uniunii Europene implementată începând cu anul 2018. Scopul principal al GDPR este de a proteja drepturile și libertățile cetățenilor europeni în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și de a consolida securitatea datelor în cadrul Uniunii Europene. Practic, GDPR definește reguli stricte privind modul în care firmele pot colecta, prelucra, stoca și utiliza datele personale ale cetățenilor europeni.

Cum ne ajută HubSpot să respectăm simplu și ușor normele GDPR



Cea mai mare problemă pe care o ridică implementarea corectă GDPR este trasabilitatea prelucrării și modificărilor datelor. Cum ne asigurăm că datele pe care le colectăm sunt stocate atât în deplină securitate, dar și în deplină conformitate cu prevederile GDPR? Cum ne asigurăm că, în cazul unui control al autorităților, putem răspunde clar și precis la întrebări ca: Cine a modificat datele sau Când au fost acestea modificate și accesate? În HubSpot această funcționalitate este implicit disponibilă. Dacă vizualizăm orice informație, orice proprietate din HubSpot putem vedea un istoric al modificărilor - putem vedea, de exemplu, că în data X userul Y a făcut modificarea Z. Am detaliat toate aceste acțiuni în interfața HubSpot în video-ul de mai sus.



De asemenea, funcționalitatea GDPR din contul HubSpot vă oferă o serie de alte beneficii extrem de utile: bannerul de consent Cookie este toggled ON by default; vă bucurați de formulare de contact GDPR conforme, care includ prestabilit bifele necesare acceptului prelucrării și stocării datelor sau de link-uri de unsubscribe pentru mailurile și campaniile de newslettere transmise.



De ce este importantă respectarea normelor GDPR



În ultimii ani, cazurile de încălcare a securității datelor personale, cum ar fi scurgerile de date sau folosirea neautorizată a datelor personale, au devenit din ce în ce mai frecvente. La fel, au existat numeroase cazuri de afaceri și branduri amendate pentru lipsa de transparență a modului de utilizare și stocare a datelor clienților și prospecților. Nu ne dorim ca brandul pentru care lucrăm sau pe care îl dezvoltăm să se situeze de partea greșită a baricadei. Trebuie să privim GDPR ca un tool care ajută la crearea unui mediu de afaceri mai echitabil și mai transparent. În plus, GDPR încurajează responsabilitatea, ceea ce ajută la construirea unui mediu de afaceri mai durabil și mai sigur pentru toată lumea. Până la urmă, putem fi cu toții de acord: consumatori fericiți înseamnă branduri fericite.



