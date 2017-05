Calin Cotoi a lucrat in productia de mobila pana cand, in 2012, a decis sa devina agricultor. A inceput cu o suprafata de circa un hectar pe care a cultivat rosii. Pentru 2017 estimeaza ca aceasta cultura ii va aduce primul milion de euro.

„In familie detinem o fabrica de mobila si am activat in cadrul productiei de mobila, inainte de a lucra in agricultura. Productia de rosii am inceput-o in anul 2012. Am inceput cu o suprafata de teren de 1.3 ha si am ajuns in prezent la 2.9 ha”, a povestit pentru wall-street.ro Calin Cotoi, proprietarul companiei Dalin.

Sera este situata in judetul Mures si a necesitat o investitie initiala de un milion de euro per hectar, aceasta urmand sa fie amortizata in minim zece ani. Anul trecut, legumicultorul a recoltat aproximativ 950 de tone de rosii, iar pentru 2017 estimeaza ca va depasi 1.000 de tone.

„La inceput, ne-am confruntat cu multe probleme legate de boli si daunatori, dar si legate de desfacere. Astfel, in 2012 am inceput colaborarea cu Kaufland, iar primele livrari le-am facut in acelasi an. Colaborarea ne-a usurat activitatea de desfacere”, detaliaza Calin Cotoi.

Anul trecut compania a livrat 560 de tone catre magazinele retailerului.

Pentru acest an, antreprenorul lucreaza la un proiect pe fonduri europene pentru achizitia de echipamente si utilaje, valoarea fiind de circa 500.000 euro. Estimarile privind evolutia business-ului vorbesc de crestere, acesta fiind anul in care afacerea lui Calin Cotoi va bifa primul milion de euro. In 2016, Dalin a incheiat cu o cifra de afaceri de aproximativ 900.000 euro.

In acest an, afacerea sa a fost una dintre cele selectate si sprijinite de catre Kaufland in obtinerea certificarii GLOBALG.A.P., cel mai raspandit standard din lume privind bunele practici in agricultura care se acorda unui produs, atestand ca acesta respecta cele mai inalte standarde internationale de calitate si siguranta alimentara.

„Programul a demarat la inceputul anului: in februarie am participat la atelierele organizate de Kaufland, urmand ca la inceputul lunii mai sa avem prima vizita din partea companiei de certificare la sediul nostru, pentru a evalua recolta. Am decis sa obtinem aceasta certificare deoarece ne va oferi un avantaj competitiv fata de concurenta pe mai multe paliere. Mai mult, am constatat ca in proportie de 80-90% respectam deja aceste standarde. Sprijinul din partea Kaufland Romania consta in achitarea integrala a costului aferent implementarii programului si a certificarii”, mai spune Calin Cotoi.

Printre avantajele certificarii pentru producatori se numara: un venit mai stabil pentru producator, garantarea preluarii de catre retaileri a intregii cantitati de produse certificate, acces la piete de desfacere locale si globale noi.

Prin acest program Kaufland isi propune sa obtina in acest an certificarea internationala pentru calitate pentru 62 de culturi romanesti de legume si fructe. Culturile apartin celor 18 fermieri romani care au absolvit programul derulat de Kaufland Romania in parteneriat cu consultanti specializati, in perioada ianuarie – martie 2017. Toti cei 18 producatori primesc sprijinul financiar din partea Kaufland Romania pentru obtinerea certificarii.

La momentul actual, in Romania exista numai 80 de producatori ce detin certificari individuale GLOBALG.A.P de recunoastere internationala a calitatii, iar in urma programului, numarul acesta va creste cu peste 20%. La nivel mondial, peste 160.000 de ferme din 124 de tari detin certificare, iar 60% din totalul acestora provin din Europa.