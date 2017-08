Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, doreste ca in luna octombrie sa fie lansat pe SEAP tronsonul de autostrada Sibiu-Pitesti, in prezent fiind lansate doar sectiunile unu si cinci, el spunand ca este un pic dezamagit de firma care a elaborat studiul de fezabilitate. Cuc a precizat ca daca aceasta nu se va incadra in termenul contractual va fi incheiata intelegerea, spunand ca exista si un plan de rezerva in cazul in care se va ajunge in aceasta situatie.

Razvan Cuc a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta in judetul Constanta, ca doreste ca pana la finalul lunii octombrie sa fie ridicate pe SEAP si celelalte trei sectiuni din autostrada Sibiu - Pitesti, dupa ce sectiunile unu si cinci au fost ridicate deja pe SEAP, scrie News.ro.

“Autostrada Pitesti - Sibiu, sectiunile, capetele unu si cinci, dupa cum stiti, au fost ridicate pe SEAP, proiectare si executie. Urmeaza sa ridicam pana la sfarsitul lunii octombrie si celelalte portiuni, doi, trei si patru. Ce vreau sa va precizez, sunt un pic dezamagit de firma care a elaborat studiul de fezabilitate pentru Sibiu – Pitesti pentru ca noi am prelungit termenul acestei firme, eu am gasit proiectul blocat in minister cand am ajuns, s-a prelungit cu inca sase luni pentru a finaliza toate studiile de fezabilitate pentru cele cinci sectiuni, iar pana in momentul de fata ne-a adus sectiunile unu si cinci, evident, pe care le-am si lansat pe SEAP, si sectiunea patru. Sectiunile doi si trei urmeaza sa le aduca. Daca nu se vor incadra in termenul contractual incheiem contractul cu ei. Noi oricum avem un plan de rezerva”, a spus ministrul Transporturilor.

El a mentionat ca daca se va ajunge aici proiectul nu va fi pus in pericol si va putea fi mentinut termenul ca in octombrie intreg tronsonul de autostrada Sibiu - Pitesti sa fie pe SEAP.

“Este un proiect foarte important pentru Romania si nu va fi pus sub nici o forma in pericol. Daca nu mai prelungim perioada in continuare pentru Pitesti – Sibiu, compania are deja planul pus la punct astfel incat sa ne mentinem termenul si in octombrie sa avem lansat intreg tronsonul Sibiu – Pitesti pe SEAP. Este foarte important din punct de vedere economic si in al doilea rand pentru absorbtia de fonduri europene. Toata lumea vorbeste de absorbtie, dar vedem ca absorbtia in momentul de fata se realizeaza doar prin proiectele fazate, vorbim despre Lugoj - Deva, Sebes – Turda”, a afirmat Razvan Cuc.

Ministrul a mai spus ca pentru a continua absortia fondurilor europene trebuie lansate proiectele, referindu-se aici nu doar la Sibiu-Pitesti, ci si la Centura Sud a Bucurestiului.

“Pentru a asigura absorbtia de fonduri europene, evident trebuie lansate proiectele, si aici Sibiu – Pitesti este unul dintre ele, Centura Sud, la profil de autostrada. Vorbim practic de veriga lipsa din coridorul patru, pentru ca nu putem sa inchidem coridorul patru prin centura existenta care este suprasaturata. Chiar daca si acolo am deblocat proiectele de decongestionare la Domnesti, Popesti, Berceni si extindere pe anumite portiuni la patru benzi, dar centura noua, la profil de autostrada, este necesara, este lansata, e vorba de 51 de kilometri de drum la profil de autostrada. Valoarea este undeva la 500 de milioane de euro”, a explicat ministrul.

El spune ca a avertizat firmele care vor participa la licitatie sa nu mai faca contestatii, blocand astfel ritmul de implementare a proiectelor.

“Tot ce sper, si am transmis foarte serios avertismentul acesta catre toate firmele care participa, este sa nu mai faca contestatii. Au termen undeva la trei luni de zile pentru depunerea ofertelor. Au fost scoase la licitatie la inceputul lunii iulie, deci au termen trei luni de zile sa se pregateasca. Nu vreau sa mai vad contestatii inutile pentru ca nu fac decat sa blocheze si sa stopeze ritmul normal de implementare a proiectelor”, a explicat Razvan Cuc.

El s-a mai referit si la faptul ca un proiect nu poate fi incheiat daca are probleme de calitate, iar pentru acest lucru un ministru trebuie sa mearga pe teren sa vada despre ce e vorba.

“Nu poti sa finalizezi un proiect daca are probleme de calitate. Dar pentru asta trebuie sa te duci si pe santier, trebuie sa te duci la fata locului si sa vezi cu ochii tai despre ce e vorba. Nu stai in birou ca ministru si astepti sa-ti vina o cohorta intreaga de consilieri sau de directori si sa-ti spuna, ca pe vremea lui Ceausescu «totul este bine si frumos!»”, a mentionat Razvan Cuc.

El a spus ca a avut un eveniment neplacut la preluarea mandatului, cand anumiti directori din minister i-au dat asigurari ca lotul doi din autostrada Lugoj - Deva este in regula si poate fi dat in folosinta, dar lucrurile nu erau chiar asa.

“Am avut, din pacate, un eveniment neplacut la preluarea mandatului. In luna februarie trebuie sa dam in folosinta 15 kilometri din tronsonul Lugoj - Deva, lotul doi. Directorii de la acea vreme, pentru ca nu mai sunt in functie acum, spuneau ca totul este ok si putem sa-i deschidem, iar cand m-am dus acolo nu era chiar asa cum imi spuneau, ei vorbind din birou cu constructorul si consultantul, care ii asigurau ca toate lucrurile sunt bune. Daca fiecare director intelege ca are un loc de munca in care trebuie sa-si bea cafeaua, sa aiba masina si secretara si sa stea bine-mersi la birou, inseamna ca au inteles gresit. Pleaca acasa si aducem alti oameni care au chef de munca si vor sa faca ceea ce trebuie pentru tara si pentru sumele cu care sunt platiti”, a afirmat ministrul Transporturilor.

El a facut, luni, o vizita in Portul Midia, din judetul Constanta, pentru a vedea stadiul lucrarilor de la dragajul de intretinere.

Sursa foto: Milos Muller / Shutterstock