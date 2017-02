In urma cu patru ani, Alina Isakovic, o tanara antreprenoare din domeniul publicitatii, paria pe portul traditional si punea bazele unei afaceri cu ii romanesti. “Nu am plecat de la ideea de a vinde doar ii, ci m-am gandit ca in aceasta criza de identitate vizibila puternic la nivel international, a miza pe portul traditional poate fi un castig”. Si a fost: astazi, Iiana este unul dintre pionerii industriei, fiind printre primele astfel de business-uri. A ramas o referinta in domeniul modei si vinde produse etnice in valoare de 30.000 euro lunar.

Iiana a luat nastere in 2013, cand, pasionata de cultura iei romanesti, Alina incepe sa o considere catalizatorului celui de-al doilea proiect antreprenorial al sau, dupa agentia BTL de implementare promotii pe care o detinea. De altfel, antreprenoarea sustine ca background-ul din industria de advertising i-a fost de mare ajutor in business-ul Iiana.

“Eu provin din zona Gorjului, zona care este renumita pentru modelele deosebite de ii pe care inca le mai fac acolo femeile. Asa ca ia a fost prezenta in viata mea inca din copilarie si am adorat-o tot timpul. Odata cu trecerea anilor, am aprofundat si mai mult acest subiect si am cautat informatii despre ce inseamna <<bluza romaneasca>>, asa cum a denumit-o Matisse in celebrul sau tablou. Nu imi amintesc foarte bine cand a inceput aceasta pasiune, dar am impresia ca am avut-o mereu. Stiu insa ca m-a marcat foarte mult cand am citit memoriile reginei Maria a Romaniei si am inteles, inca o data, cat de importanta este apartenenta la neam si cum portul traditional nu face decat sa intregeasca aceasta apartanenta”, povesteste Alina.

Initial, niciunul dintre apropiatii sai nu a crezut in ideea sa de afaceri. “Inceputurile nu au tocmai usoare. In plus, am observat treptat ca in niciun caz <<harta nu este ca si terenul>> , iar realitatea handmade in Romania este departe de a fi usoara”, spune Alina.

A inceput cu 40.000 de euro, investitie integral romaneasca, din surse proprii, fara niciun ajutor de la stat sau ajutor bancar. “Din contra, din punct de vedere fiscal a trebuit sa infiintez un grup de firme care sa se ocupe de ceea ce inseamna productia handmade. Nu a fost deloc simplu si a fost o provocare si pentru expertii juridici si fiscali cu care am lucrat”, spune aceasta.

De altfel, una dintre pietrele de incercare pentru antreprenoare a reprezentat-o productia handmade. Daca Romania sta prost la capitolul personal calificat in industria textila, pentru brodarea iilor traditionale – proces mult mai complex decat confectia propriu-zisa – criza este mult mai acuta. “Made in Romania este un concept tare dificil si daca ne raportam la forta de munca vedem iar acest lucru. Noi nu mai avem scoli de meserii, asa ca e tot mai greu sa gasesti croitorese si tipariste bune. Tocmai din acest motiv, in atelier media de varsta este 40 de ani, iar in atelierul de handmade din Oltenia este de 70 de ani”, spune Alina.

In total, echipa Iiana este formata din 18 angajati in atelierul si showroom-ul din Bucuresti si un alt colectiv de 20 de persoane in atelierul din Oltenia.

In prezent, business-ul Iiana este impartit in doua linii mari: etnic si neoetnic. In cadrul primei categorii sunt incluse iile traditionale, inspirate din carti vechi, achizionate de la anticariat, unde se gasesc modele provenind din toate modele tarii. Acestea sunt croite in atelierul Iiana din Bucuresti si apoi brodate manual in atelierul din Oltenia. In ceea ce priveste produsele neoetnice, acestea sunt lucrate integral in atelierul propriu, cu materiale aduse din tari cu traditie in producerea de tesaturi.

Am gandit Iiana ca impletind traditionalul arhaic cu accentele etnice noi. Cred ca modernitatea adecvata se sprijina intotdeauna pe traditie si ca eleganta romaneasca este comuniunea dintre traditional si modern. In plus, credem ca tinutele cu accente etno se vor purta permanent.

“La materie prima pentru aceasta industrie Romania are, din pacate, o mare problema – cele cateva fabrici care mai exista produc doar in lohn, iar tesaturile pe care le gasesti local nu sunt de calitate superioara. Materialele pe care noi le folosim in colectiile etnic si neoetnic sunt jaquarduri tesute, produse exclusiv pentru noi in Franta. Acest „exclusiv” implica un design special creat pentru Iiana si o productie minima de 1.000 metri din fiecare tesatura. Mai mult decat atat, nu folosim decat tesaturi pe care avem contracte de exclusivitate. In acest fel, straiele Iiana, cu aceste tesaturi, pot fi achizitionate doar de la noi”, povesteste Iiana.

Lucru destul de rar, daca luam in considerare numeroasele afaceri cu motive traditionale care au invadat piata romaneasca. Referitor la aceasta concurenta tot mai acerba din ultima vreme, Alina spune: “Este foarte interesant, cand ma uit in urma, ca imediat dupa lansarea www.iiana.ro au mai aparut brusc inca alte patru business-uri pe aceasta nisa care insa nu au reusit sa faca fata provocarilor din industria handmade din Romania”.

De altfel, aparitia fulger a acestora, precum si faptul ca multe dintre ele sunt proiecte oportuniste, strict legate de faptul ca este un trend acum sa folosesti elemente traditionale afecteaza industria, care ajunge sa fie invadata de produse kitsch sau de produse industriale in serie. “Aceasta este o mare problema in industria fashion din Romania. De altfel, noi sprijinim orice manifest impotriva fast-fashion-ului – acele colectii care se schimba rapid si care nu au greutate. Facem acest lucru pentru ca noi stim cat dureaza sa creezi o ie traditionala, autentic romaneasca: 3 saptamani doar broderia si se implica cel putin 3 persoane”, spune Alina.

Vanzarile lunare de 30.000 de euro

Pe langa ii si alte produse vestimentare, Iiana vinde si accesorii, precum paftale sau salbe, dar si produse home & deco: covoare sau mici piese de mobilier. Lunar, magazinul online inregistreaza vanzari de aproximativ 30.000 de euro, iar bonul mediu este de circa 400 de lei. Din totalul vanzarilor, 20% merg catre strainatate: “Incercam permanent sa adaptam preturile, iar adaosul este de sub 100%. Poate ca acesta este si motivul pentru care avem un return de 70% al clientilor nostri”, spune Alina.

Pe langa shop-ul virtual, Iiana detine un atelier si un showroom, iar antreprenoarea nu are in plan sa deschida si un magazin fizic din cauza cheltuielilor foarte mari. Totusi, produsele Iiana se gasesc in Baneasa Shopping City in cadrul Victoria 46, cat si in magazinul Victoria Gallery din City Park Mall Constanta. Cele mai vandute produse sunt cele neoetnice deoarece sunt usor de integrat in orice tinuta, dupa cum spune antreprenoarea.

“Dezvoltarea business-ului a fost si este cea mai mare provocare, intr-o industrie precum cea fashion romaneasca. Desi am avut mai multe propuneri de a accepta investitori in acest business, am refuzat doarece Iiana nu inseamna doar o afacere, ci o pasiune”, incheie Alina.