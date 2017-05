Agricultura va avea un an mai slab decat cel anterior, insa exista vesti bune pentru fermierii care cultiva porumb, sfecla si cartofi, mai ales daca pun in aplicare tehnici de crestere a productivitatii.

Potrivit prognozei intocmite de Comisia Europeana, anul agricol 2017 – 2018 va fi unul mai slab decat anul anterior. Productia medie la hectar va fi inferioara fata de anul trecut la unele cereale, insa, pentru culturile de porumb, sfecla si cartofi vestile sunt foarte bune.

Fermierii care cultiva sfecla de zahar, cartofi si porumb se pot considera norocosi

Desi per total va fi un an cu o productie mai mica, exista si motive de bucurie pentru unii fermieri. Dupa mai multi ani de scaderi, cultura porumbului revine in forta. Tara noastra s-a clasat anul trecut pe locul al doilea la producatori de porumb la nivelul Uniunii Europene, fiind responsabila de 15,3% din productia de porumb din UE, iar perspectivele de anul acesta par a fi si mai bune.

La porumb se prognozeaza o crestere de 5,12% fata de productia medie la hectar de anul trecut. Acest fapt se datoreaza nu doar conditiilor climatice, ci si faptului ca tot mai multi fermieri folosesc tehnologii complet mecanizate si din ce in ce mai avansate. De o importanta majora sunt si ingrasamintele, fungicidele si erbicidele folosite. Aceste erbicide pentru porumb, de pilda, au fost dezvoltate special pentru a impiedica dezvoltarea buruienilor care fura din nutrientii plantei de cultura, ajutand astfel la obtinerea unei productii mai mari si de o calitate superioara. Fermierii romani apeleaza tot mai des la astfel de produse omologate, cu substante active inovatoare, pentru a atinge nivelul de productie inregistrat in vestul Europei, acolo unde agricultura se bazeaza pe tehnologie si pe utilizarea unor tratamente fitosanitare de calitate superioara.

Evolutia prognozata la cultura de porumb este cu atat mai importanta, cu cat Romania are cea mai mare suprafata cultivata cu porumb din Uniunea Europeana. In plus, aceasta crestere vine dupa un an in care s-a inregistrat o productie foarte scazuta, noteaza Euractiv.

O alta cultura in care se vor semnala cresteri este cea a cartofului, care va inregistra o productie medie de 14,8 tone la hectar, cu 9,6 procente mai mare fata de anul trecut. In cazul sfeclei de zahar se asteapta o evolutie de 16%, pana la 43,5 tone la hectar. Si in cazul culturii de floarea soarelui avem parte de o prognoza in crestere si vom atinge 1,94 tone la hectar cu peste 6,8% peste media din 2016.

Scaderi la orz, grau si rapita

Productia agricola estimata a tarii noastre se va situa in 2017 sub cea obtinuta anul trecut. Cea mai mare scadere anuala este prognozata de CE la grau. In cazul culturilor de grau se va inregistra o scadere a randamentului de 7,4 procente, fata de 2016. Asadar, daca anul trecut media la hectar era de 4,05 tone, anul acesta ea va ajunge la 3,76 de tone. La nivelul Uniunii Europene, nu doar Romania va avea parte de o scadere, ci si Portugalia, Slovacia si Spania. Totusi, daca ne raportam la media din ultimii cinci ani, vom avea parte de o productie buna in 2017, cu 6,8 procente mai mare.

In ceea ce priveste orzul, prognozele sunt si mai sumbre. Conform CE, vom inregistra o scadere de 11%, fata de 2016, la productia la hectar. Asadar, in 2017 productia medie la orz va fi de 3,42 tone la hectar, in vreme ce media europeana se va situa la 4,89 tone la hectar. Spania si Slovacia vor avea si ele scaderi importante, in vreme ce Belgia si Estonia vor avea un an excelent in ceea ce priveste productia de orz.

Romania va avea o recolta mai mica si de rapita. Productia medie la hectar va fi de 2,52 tone, cu 9% mai putin decat anul trecut. Nu este de ignorat nici impactul pe care l-a avut vremea foarte rece si ninsoarea de la jumatatea lunii aprilie asupra acestei culturi. Aceste conditii meteorologice duc la mari pierderi de recolta, iar anul acesta vremea este un factor care cantareste mult in scaderea productiei de rapita.

Domeniul agriculturii este considerat unul cu un potential imens in tara noastra. Cu toate ca Romania detine a sasea cea mai mare suprafata agricola din UE, randamentul productiei este foarte mic, arata un studiu al PwC citat de Mediafax.

