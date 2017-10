Avem o lege care nu este functionala, desi avem nevoie de ea. Trebuie, in primul rand, sa definim clar scopul legii si responsabilitatile fiecaruia implicat. De exemplu, sunt anumite responsabilitati trasate pentru PAID, dar instrumentele de aplicare sunt in alta parte, adical a autoritati. Daca avem responsabilitati, ar trebui sa dispunem si de parghiile pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor, a declarat Nicoleta Radu, director general, al Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), la a XIV-a editie a ICAR - Forumul International al Riscurilor Catastrofale .

"Nu am avut multe parghii la dispozitii, desi in ultimii ani am incercat sa intarim puterea financiara a companiei. PAID a plecat dintr-un punct in care nimeni nu prea ii oferea nici o sansa. Vrem sa mentinem in continuare aceasta stabilitate, deoarece avem si un rol social. De accea, am incercat sa comunicam tot mai mult si catre populatie avantajele asigurarilor obligatorii de locuinte", a declarat Nicoleta Radu (foto).

Ea adauga ca a incercat frecvent sa intre in dialog cu autoritatile locale din Romania pentru aplicarea Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, dar de multe ori nu a gasit deschidere din partea acestora.

"Exista autoritati care nu stiu despre responsabilitatile pe care le au sau le ignora si nici nu vor sa stie mai multe. Sunt si autoritati care au refuzat continuu intalnirea cu PAID si ASF si nu vor sa aplice legea", spune Nicoleta Radu.

In continuare seful PAID, mai arata ca "PAID este responsabil pentru intrumentarea dosarelor de dauna, dar practic nu el le instrumenteza. Si nu avem nici o pargie pentru a realiza acest lucru. De asemenea, PAID este responaabil pentru cresterea gradului de asigurare, dar, din nou, nu avem nici o parghie in acest sens".

In opinia sa, "putem sa extindem modul in care PAID poate vinde politele si sa incercam sa majoram numarul de solutii alternative si canale de vanzare. Exista daje o propunere prin care brokerii de asigurare ar putea sa vanda direct politele PAID, dar, deocamdata, nu suntem pregatiti operational avand in vedere structura companiei", conchide Nicoleta Radu.