Grupul Pro TV, parte a Central European Media Enterprises (CME) a inregistrat in primul trimestru al anului 2017 un venit net in valoare de 38,9 milioane de dolari, reprezentand o crestere de 25% fata de aceeasi perioada a anului 2016, in timp ce compania-mama a ajuns la venituri nete de 135 de milioane dolari, in crestere cu 5% fata de anul anterior.