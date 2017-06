Consiliul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a decis reducerea numarului de actiuni BVB pe care le vor oferi actionarilor Sibiu Stock Exchange (Sibex) in urma fuziunii dintre cele doua piete. Tranzactiile de pe Sibex cu contracte futures s-au prabusit in ultimii ani, in sedinta de marti fiind vandute doar sapte astfel de instrumente financiare.

In proiectul de fuziune dintre BVB si Sibex, aprobat de actionarii BVB in Adunarea Generala din 12 aprilie, Bursa de la Bucuresti se angaja sa isi majoreze capitalul social prin emiterea unui numar maxim de 401.401 actiuni ce urmau sa fie oferite actionarilor Sibex avand in vedere un indice de alocare de 0,01200795 (o actiune BVB oferita pentru fiecare 83,2 actiuni Sibex detinute).

Miercuri insa, administratorii BVB au decis majorarea capitalului cu 375.048 actiuni noi, ceea ce inseamna ca un actionar Sibex va primi un titlu BVB pentru fiecare 89,1 titluri Sibex detinute.

Volumele tranzactionate pe Sibex au scazut drastic in ultimii ani, marti fiind vandute doar 7 contracte futures, in vreme ce in toata luna trecuta s-au realizat 211 tranzactii cu 561 de contracte futures care valorau 6,6 mil. lei.

Sursa foto: Shutterstock