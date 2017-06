Familia Boromiz a cumparat constat actiuni SPCU in ultimele 12 luni, una dintre cele mai importante tranzactii fiind realizata in septembrie anul trecut, cand Banca Transilvania si-a vandut toate actiunile Boromir (11,9% din companie) pentru 8,3 mil. lei. De atunci si pana in prezent, Boromiz a mai achizitionat direct din piata, de la mici investitori, inca aproape 5% din actiunile companiei buzoiene.

In 2017, Boromiz a cumparat putin peste 9 milioane de actiuni SPCU, pentru care a platit 3,3 mil. lei. Cea mai mare tranzactie a vizat un pachet de 8,22 milioane de titluri, pentru care a fost oferit si cel mai mare pret de pana acum: 0,37 lei/actiune. In toamna anului trecut, Constantin Boromiz declara ca va continua sa cumpere actiuni Boromir, insa a mentionat ca nu este hotarat in privinta unei eventuale delistari a companiei.

Producatorul de panificatie a urcat cu 15% anul acesta pe bursa, dupa ce in 2016 castigase 140%. Boromir este una dintre actiunile putin lichide de pe Bursa de Valori Bucuresti, astfel ca pretul actiunilor a crescut puternic in urma campaniei de achizitii realizata de actionarul majoritar.