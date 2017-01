M-am urcat in 336, din Militari spre Universitate. Am nimerit langa alti patru tineri care, ca mine, mergeau spre proteste. M-am asezat aproape de ei si le-am ascultat discutia – m-au frapat pragmatismul cuvintelor, deloc emotionale. Cuvinte care tintesc spre viitor, opinii despre legi, perspective privind educatia, justitia si chiar sistemul de sanatate.

Este primul protest de amploare care a avut un catalizator mai presus de “emotia momentului”, mai presus de dorinte punctuale, precum cele ecologiste. Nu am simtit furie legata de un singur subiect, cum s-a intamplat, in general, anterior – Colectiv sau Rosia Montana. Scandarile au depasit unul sau doua subiecte, ci au avut, poate pentru prima oara, o complexitate mult mai mare – justititie independenta si necontrolata politic, educatie si sistem de sanatate independent si nepolitizat, Guvern si Parlament transparent, eliminarea coruptiei si, bineinteles, eliminarea propunerilor legislative privind amnistia si gratierea.

Nu au lipsit cereri privind implicarea CNA in emisiile Romania TV si Antena 3, dar si sprijin pentru Kovesi si DNA.

Per total, Romania a asistat la una dintre cele mai complexe manifestatii stradale de dupa ’89, intr-un mod foarte pasnic si civilizat, atat din partea protestatarilor, cat si a jandarmilor – fermi, dar politicosi.

O alta diferenta pe care am remarcat-o fata de protestele din anii anteriori a fost prezenta unor categorii de varsta mult mai diverse – de la copii, pana la (mai multi) varstnici. Daca la Rosia Montana credem ca 95% dintre oamenii prezenti la manifestari erau tineri de pana in 35 de ani, acum am remarcat mult mai multi pensionari sau persoane de varsta a doua. Totodata, traseul protestantilor a fost mai bine gandit, promovarea evenimentului realizandu-se pe mai multe canale sociale - atat presa, cat si Facebook sau aplicatii mobile. S-au folosit inclusiv sondaje de opinie, pentru a se decide, in mod democratic, ce traseu sa urmeze miile de oameni.

Categorii sociale diferite

O batranica povestea cum are pensie de doar 850 de lei, dar “nu m-au impresionat promisiunile astora! Nu i-am votat, chiar daca au zis ca imi maresc pensia! Nu asta este solutia!”, spunea ea, la Piata Universitatii, punctul de plecare al multimii.

"Nu sunt de acord cu ordonanta care promoveaza gratierea si amnistia. Nu isi are rostul, favorizeaza unii infractori deja cunoscuti, care sunt un pericol pentru economia tarii si pentru siguranta tarii. E o ordonanta strict politica si este cu dedicatie foarte clara. Sunt cateva persoane care vor avea sigur de castigat de pe urma ei", a spus un barbat venit la protest.

"Nu face decat sa dea inapoi ani intregi in care s-au facut niste progrese in justitie si sa ne arunce inapoi in anii '90, in care un baiat din fruntea partidului psd-pdsr, cum era pe vremea aia, conducea tara la discretie. Si pentru ca votul, atat de prost, care s-a intamplat de curand le-a dat pe mana toata puterea vor sa completeze chestia asta si sa conduca arbitrar si discretionar. Este foarte clar ca Liviu Dragnea vrea sa devina premier si nu stie cum sa ne pacaleasca", a afirmat un alt manifestant.

Vineri, presedintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului retragerea celor doua ordonante. "Proiectele de Ordonante de Urgenta privind gratierea si modificarea Codurilor penale sunt neavenite, inacceptabile si par a fi facute cu dedicatie, o spun cele mai autorizate voci din Justitie”, a scris Klaus Iohannis pe Facebook. Seful statului a precizat ca Parchetul General, DNA, Inalta Curte de Casatie si Justitie, DIICOT, asociatiile magistratilor si organizatii ale societatii civile s-au pronuntat ferm impotriva modificarii cadrului legislativ referitor la coruptie, abuz in serviciu si integritate, ”in regim de urgenta, fara analize obiective si in conditii de totala netransparenta”.

