"Am demarat procedurile pentru achizitionarea in regim de urgenta a 115.000 de doze de vaccin ROR (impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, n.r.) care vor ajunge pentru doua luni. Dar, in paralel, vor incepe si procedurile pentru achizitia unor cantitati suficiente de vaccin necesare in programul national de imunizare", a explicat, pentru News.ro, ministrul Sanatatii.

Bodog a spus ca pentru dozele de vaccin care vor acoperi necesarul urmatoarelor doua luni a semnat deja ordinul pentru achizitia in regim de urgenta.

Procedurile privind licitatia pentru achizitia unor cantitati suficiente de vaccin necesare in programul national de imunizare vor fi demarate imediat, a adaugat ministrul.

Stocurile de vaccin vor fi epuizate la sfarsitul lunii aprilie

News.ro a anuntat, miercuri dimineata, ca in plina epidemie de rujeola, stocurile de vaccin vor fi epuizate, cel mai tarziu, la sfarsitul lunii aprilie. Epidemia de rujeola afecteaza Romania din septembrie 2016 si a totalizat, pana in 31 martie, 4.025 de cazuri, dintre care 18 decese.

In luna februarie, zece directii judetene de sanatate publica nu mai aveau nicio doza, iar in Ilfov nu mai era vaccin nici in cabinetele medicilor de familie, potrivit datelor centralizate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

La sfarsitul lunii februarie, pe langa problemele cu vaccinul impotriva hepatitei B, cu vaccinul hexavalent si cu vaccinul tetravalent, era semnalata si lipsa vaccinului ROR, utilizat impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, potrivit reprezentantilor CNSCBT. Astfel, la acea data, stocurile de vaccin ROR erau epuizate in zece dintre directiile judetene de sanatate publica, respectiv Ilfov, Vrancea, Tulcea, Satu Mare, Mehedinti, Hunedoara, Gorj, Caras-Severin, Botosani si Arges.

La 28 februarie, la nivel national mai erau 86.749 doze de vaccin ROR, dintre care 17.445 la directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si la 69.304 de cabinete ale medicilor de familie.

Potrivit statisticilor, in intervalul 31 ianuarie - 28 februarie au fost consumate 44.219 doze de vaccin ROR. In acest ritm, stocul din 28 februarie, de 86.749 doze, se va epuiza pana la sfarsitul lunii aprilie.

Potrivit specialistilor, din vaccinurile care se aflau in depozitele directiilor de sanatate publica judetene se puteau face redistribuiri catre zonele deficitare, dar vaccinurile care se afla in cabinetele medicilor de familie nu mai pot fi redistribuite.

"Oricum, cu un consum de aproape 45.000 de doze lunar, la 1 mai stocurile vor fi epuizate", a explicat, pentru News.ro, un medic de familie.

18 persoane au murit de rujeola

Cele mai multe cazuri de imbolnaviri erau inregistrate, la 31 martie, in opt judete, respectiv: Caras-Severin - 854, Timis - 754, Arad - 714, Mures - 337, Dolj - 244, Bistrita-Nasaud - 129, Hunedoara - 109, Satu Mare - 104.

La sfarsitul lunii februarie, stocurile de vaccin impotriva rujeolei se prezentau astfel in aceste judete: la DSPJ Caras-Severin - zero, iar la cabinete 224 de doze, la DSPJ Timis - 497 doze, in cabinete - 298, DSPJ Arad - 54 , in cabinete - 3.103, DSPJ Bistrita-Nasaud - 1.010, in cabinete - 1.004, DSPJ Dolj - 422, in cabinete - 1.067, DSPJ Hunedoara - zero , in cabinete 1.293, DSPJ Satu Mare - 1.035, in cabinete - 1.973.

Peste 110 cazuri noi de rujeola si un deces au fost inregistrate in ultima saptamana a lunii martie, numarul deceselor ajungand la 18, din totalul de 4.025 de cazuri confirmate in 37 de judete, cele mai multe in Caras-Severin - 854, Timis - 754, Arad - 714, Mures - 337, Dolj - 244, Bistrita-Nasaud - 129, Hunedoara - 109 si Satu Mare - 104. Cele 18 decese au fost raportate in judetul Arad - cinci, in judetele Timis si Dolj cate patru, in judetul Caras-Severin - trei, iar in judetul Satu Mare si in Bucuresti, cate unul. Toate decesele au survenit la persoane nevaccinate, iar majoritatea imbolnavirilor a fost raportata tot la persoanele neimunizate.

Potrivit autoritatilor, ca masura de limitare a extinderii rujeolei a fost organizata si se desfasoara la nivel national o campanie de vaccinare a copiilor cu varste cuprinse intre noua luni si noua ani.

Din patru persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare

Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din patru persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare. Pentru unul din 1.000 de bolnavi de rujeola, boala este mortala. Vaccinul impotriva rujeolei protejeaza copiii impotriva acestei boli. In Romania, noua din 10 parinti isi vaccineaza copiii, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

Potrivit datelor prezentate pe site-ul CNSCBT, singurele vaccinuri care nu ridica, inca, probleme sunt BCG - impotriva tuberculozei (295.630 de doze, la 28 februarie) si diftero-tetanic (43.813, la 28 februarie).

