Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a plagiat doua treimi din teza de doctorat in Stiinte Economice, intitulata "Managementul si marketingul unitatilor sanitare", scrie jurnalista Emilia Sercan in Press One . Acesta si-a sustinut teza de doctorat in 2008, la Universitatea de Vest din Timisoara.

Doua dintre cartile din care Florian Bodog a copiat masiv sunt semnate, una, de un consilier personal de-al sau − decanul unei facultati de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti, iar alta, de o colega, Lucia Daina, conferentiar universitar la Facultatea de Medicina si Farmacie a Universitatii din Oradea.

"Am avut discutii cu domnul Bodog, dar nu despre teza dumnealui. Nici nu stiu cum sa reactionez. Nu am vazut teza dansului, nu stiu cum a lucrat. O sa ma gandesc sa vad daca e ceva de facut", a declarat Lucia Daina, pentru Press One.

O alta carte a fost scrisa de profesorul universitar Petru Armean, decanul Facultatii de Moase si Asistenta Medicala de la Universitatea de Medicina (UMF) "Carol Davila" din Bucuresti, fost secretar de stat in Ministerul Sanatatii si actual consilier personal al lui Florian Bodog. Armean a fost si membru in comisia de abilitare care in 2013 i-a acordat lui Bodog dreptul de a coordona doctorate.

"Nu pot sa cred ca au fost copiate pagini intregi si ca nu au fost citate. Nu pot sa va spun nimic despre acest lucru. O sa vorbesc cu domnul ministru cand o sa ne intalnim", a declarat Armean pentru Press One.

De asemenea, primele 47 de pagini din teza ministrului Sanatatii sunt plagiate, in cea mai mare parte, din volumul intitulat "Management: de la teorie la practica" (autori: Viorel Cornescu, Paul Marinescu, Doru Curteanu si Sorin Toma), publicat in 2003 la Editura Universitatii din Bucuresti.

Cum a raspuns ministrul Florian Bodog acuzatiilor de plagiat?

Ministrul Sanatatii a raspuns, prin biroul de presa al Ministerului, solicitarii Press One de a face precizari in legatura cu lucrarea sa de docotorat.

"Informatiile pe care le detinem arata ca teza a fost redactata cu respectarea tuturor standardelor de calitate si de etica profesionala, iar originalitatea acesteia apartine integral autorului tezei, domnului Florian Bodog", a transmis Ministerul Sanatatii.

Ministerul a precizat si ca "asa numitele suprapuneri intre teza realizata de domnul Florian Bodog si fragmentele din manualele care au drept autor principal pe doamna dr. Lucia Daina sunt, in fapt, o preluare a informatiilor care, in fapt, apartin in intregime domnului Florian Bodog in calitate de autor al acestora".

Sursa foto: Agerpres