Adela David si Suzana Plesca, de profesie medic veterinar, respectiv fotograf, s-au hotarat sa incerce domeniul antreprenorial cu un brand de rochii luxury in care au investit peste 20.000 de euro. Am stat de vorba cu Adela despre Akasha Asai despre provocarile lansarii unei afaceri in industria textila si ce planuri are pentru brandul romanesc.

“Stiu ca este surprinzator si medicina veterinara nu are nicio legatura cu designul, insa dintotdeauna am avut o deschidere catre domeniile creative si aceasta pasiune m-a indrepat catre lumea modei”, incepe prin a-mi povesti Adela.

In 2016 a absolvit cursurile de design vestimentar organizate de „Atelierele Ilbah” si, in acelasi an, a debutat la „Bucharest Fashion Week” cu o colectie de rochii de seara cu tematica „Going to the Opera”. La inceputul anului, a fondat brandul Akasha Asai alaturi de o prietena, Suzana Plesca, de profesie fotograf. In cadrul Akasha Asai, Adela se ocupa cu designul si creatie, in timp ce Suzana este responsabila cu managementul si promovarea afacerii.

“Pasiunea pentru frumos a alimentat dorinta crearii unui business propriu. Au urmat multe zile de brainstorming alaturi de Suzana, in care am inceput sa punem lucruri pe hartie si pas cu pas ideile au inceput sa se transforme in realitate. Intotdeauna m-au inspirat rochiile elegante, cu siluete impunatoare, asemanatoare tinutelor regale. Am ales sa fac pasul in lumea antreprenoriatului pentru a avea liberatea de a face lucrurile cu minutiozitate, de la timpul alocat pentru schitele de design si pana la finisaje, astfel incat rezultatul sa fie asa cum mi-am imaginat”, spune Adela.

Investitia initiala s-a ridicat la peste 20.000 de euro si in mare parte a constat in achizitia materialelor, importate din Marea Britanie, Spania si Italia, dar si in productia rochiilor si in amenajarea un spatiu fizic unde clientele pot proba tinutele.

Fiind o afacere la inceput de drum si pentru a diminua costurile, cele doua antreprenoare au externalizat productia catre o fabrica din Bucuresti, insa in viitorul apropiat planuiesc sa deschida propriul atelier, alaturi de un showroom.

“Gasirea fortei de munca in industria textila este un proces dificil. Odata cu destramarea scolilor profesionale, s-au pierdut multe dintre traditiile romanesti – broderia, de exemplu. Interesul tinerilor pentru meserii, in cazul nostru pentru croitorie si creatia de tipar, este aproape inexistent. Acestia nu sunt atrasi de stapanirea unor calificari profesionale care sa le asigure aproape imediat un loc de munca sau cel putin ucenicia intr-un atelier. Atat ei, cat si parintii considera ca dobandirea unei diplome universitare le va garanta un loc de munca stabil. Partial de acord, insa ar trebui sa avem in vedere faptul ca elevii poseda tipuri de inteligenta diferita si nu toti sunt inclinati catre intelegerea unor notiuni abstracte. Aceasta situatie nu este limitata doar industriei in care noi activam, ci se aplica si altor meseriilor. Din pacate, competentele practice sunt extrem de putin exploatate si incurajate de sistemul de invatamant romanesc si de societatea noastra per total”, considera Adela.

Cele doua antreprenoare si-au pozitionat brandul pe piata de luxury wear, cu articole demi-couture ale caror preturi pornesc de la 400 euro. Rochiile se vand atat in magazinul fizic, cat si in mediul online, e-shop-ul fiind lansat de curand.

“Pentru primul nostru an de activitate credem ca cel mai important este mentinerea unui cashflow pozitiv, dar putem estima ca ne asteptam la vanzari de peste 35.000 de euro. Cat despre amortizarea investitiei, ne-am propus sa reinvestim 80% din incasari in acest an si ne putem gandi la ea abia dupa primii doi ani de activitate”, spune Adela.

Planurile de extindere ale antreprenoarelor cuprind, pe langa realizarea unui atelier propriu, expansiunea catre piete internationale si deschiderea unei reprezentante Akasha Asai in afara Romaniei.

Despre dificultatile intampinate in demararea propriei afaceri, Adela spune ca a fost, in primul rand, sistemul birocratic, “care s-a tradus printr-o multime de documente pe care a trebuit sa le intocmim si multe ore petrecute in fata ghiseelor. Nu exclud din aceasta ecuatie nici legislatia, din cauza faptului ca limbajul folosit este greoi, dificil de parcus si de inteles de catre o persoana fara cunostinte juridice”.

Industria de fashion, suprasaturata?

Aparitia multor business-uri in piata de fashion din ultimii ani face sa para ca aceasta industria se aglomereaza. Ce crede antreprenoarea despre concurenta din fashion, mai este loc pe piata?

“O vad la fel de previzibila si prezenta ca in oricare alt domeniu. Daca nu ar exista, nu am avea niciun stimulent pentru a ne depasi limitele si de a crea produse care sa atinga cele mai inalte standarde de calitate. Cred ca este loc pe piata pentru oricine, insa sunt de parere ca brandurile se diferentiaza unele de celelate prin calitatea produselor si etica profesionala”, spune Adela.

Industria textila romaneasca mai este caracterizata, in opinia fondatoarei Akasha Asai, de deficitul personalului calificat, precum si de lipsa producatorilor de materiale. “Totodata, pe piata autohtona exista foarte multi investitori straini si mai putine branduri romanesti. Cu toate acestea, speram ca balanta sa se schimbe in favoarea designerilor romani. In ceea ce priveste schimbarile din aceasta industrie, ne-am dori sa revedem scolile de arte si meseriile traditionale reintroduse la rangul la care erau privite in trecut si ne-ar placea sa vedem si o dorinta a oamenilor pentru conservarea acestor traditii”, incheie Adela David.