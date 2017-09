Industria cafenelelor a explodat in ultima perioada, inclusiv in Romania – Coffee 2 Go, Ted’s Coffee, 5 To Go, sute de localuri specializate pe vanzarea de cafea si/sau ceaiuri. In timp ce sorbeau “licoarea diminetilor”, doi antreprenori au venit cu o idee care, in doar cativa ani, le-a adus faima si bani pe plan mondial – advertising pe paharele din carton.

Siddharth Singh si Sanil Jain si-au dat seama imediat de potentialul de business. “Un brand poate primi expunere clara cele cateva minute sau chiar zeci de minute cat timp bei un ceai sau o cafea – deseori in societate. In noiembrie 2014, cei doi au lansat CupShup.

Startup-ul are ca scop transformarea paharelor de ceai sau cafea din pauze in oportunitati de branding. “Mediul paharelor de carton ofera 5-7 minute de expunere si deseori starneste si dialoguri in pauze”, spune Jain. “Reclamele la TV si radio sunt deseori evitate de clienti, insa advertising-ul pe pahare sunt remarcate imediat si pot lasa amintiri placute clientilor”, spune Singh, 31 de ani.

Compania ofera servicii end-to-end clientilor – de la manufactura paharelor, distributia lor, monitorizarea si postarea campaniilor, pana la sondaje pentru a masura eficienta lor. Partenerii sunt diversi – corporatii, colegii, linii aeriene si, bineinteles, cafenele si vendori de cafea si ceai. Start-up-ul, nascut in India, s-a extins rapid in 25 de orase.

Acum, CupShop are o retea de distributie de 1.000 de birouri si mai mult de 5.000 de vendori de ceai/cafea. Start-up-ul a rulat campanii pentru companii precum Google, Cipla, Uber, Ola, Viacom 18 sau Hotstar.

Provocarea cea mai mare? Gasirea vendorilor de cafea/ceai deschisi pentru a experimenta. “Un vendor de ceai situat in apropierea unui parc IT va fi de interes pentru brand-urile care targeteaza populatia activa, eventual cu venituri superioare, in timp ce cafenelele de langa scoli atrag brand-uri interesate de tineri”.

Este o idee care ar putea fi implementata si in Romania, avand in vedere cresterea impresionanta a numarului de cafenele si jucatori in industrie. Consideri ca ar putea “prinde” si in tara? Te incurajam sa comentezi.