Atunci cand cauti articole de imbracaminte, te orientezi de obicei catre brand-uri cunoscute, catre magazine fizice care prezinta colectii ce fac furori de la un sezon la altul. Cine spune insa ca doar magazinele fizice iti pot oferi ceea ce cauti? Mediul online ofera nenumarate oportunitati, iar segmentul de fashion pentru doamne si domnisoare nu face exceptie. Dovada clara a reusitei este un business online care a obtinut o cifra de afaceri de peste 1 milion de euro la nivelul anului 2016. Este vorba despre www.dyfashion.ro.



In spatele acestui business de succes stau, spre surprinderea tuturor, doar doua persoane. Este vorba despre Dragos Aipu – 30 de ani, masterand in management si comunicare in afaceri – si Irina Aipu – 27 de ani, absolventa a facultatii de jurnalism. Co-fondatorii au fost de acord sa ne raspunda la cateva intrebari:



Cum a pornit afacerea? Cine a avut ideea deschiderii site-ului www.dyfashion.ro?



Irina Aipu: „Eram in ultimul an de studentie si dupa cum stiti piata locurilor de munca nu e tocmai primitoare cu tinerii absolventi. Ne-a venit ideea sa pornim o mica afacere in mediul online, care ni s-a parut atractiva. Pot spune ca ideea a fost a amandurora, pentru ca am hotarat sa combinam pasiunea mea – fashion-ul – cu pasiunea sotului – calculatorul.”



Cum a evoluat afacerea? Ce cifre ne puteti oferi cu privire la numarul de angajati si cifra de afaceri?



Dragos Aipu: „Am avut o evolutie ascendenta, insa in spate a stat foarte multa munca si implicare. Numai asa ne-am putut atinge obiectivele. Cand am tras linie la finalul anului 2016 am avut o cifra de afaceri de 1,36 milioane de euro, iar pentru 2017 avem ca obiectiv sa depasim cifra de 2 milioane de euro.

Din 2012 pana in 2015 ne-am ocupat in intregime de toate aspectele afacerii. Ne-am gandit la absolut tot, pentru a avea siguranta ca atunci cand ne lansam pe piata vom avea toate mecanismele puse la punct. La inceput am fost doar noi doi si pot spune ca pana in prezent nu avem angajati. Nu ii numim angajati, ci pur si simplu colegi, pentru ca fara o echipa bine unita in care colegii se inteleg de minune nu ai cum sa reusesti. In total, suntem 9 colegi.”



Care considerati ca sunt punctele forte ale DyFashion.ro?



Dragos Aipu: „Punem foarte mare pret pe calitatea produselor, pentru ca aceasta este cea care ajunge sa ne multumeasca clientela. Aproximativ 90% dintre articolele vandute pe site sunt fabricate in Romania, la standarde calitative inalte. Un alt punct forte ar fi respectul fata de cliente – suntem maleabili si intelegatori. De exemplu, chiar daca politica de retur impune un termen de maxim 14 zile, am facut si exceptii si am acceptat retururi chiar si dupa acest termen, doar pentru a ne multumi clientele.

Ca punct forte pot sa mentionez si design-ul site-ului, care este bine structurat si care permite o navigare facila, dar si faptul ca realizam sedinte foto cu toate produsele noastre, pentru a oferi clientelor o imagine clara a produselor, calitatea acestora, culorile si modelele in care vin disponibile. In plus, colectiile noi sunt adaugate saptamanal, fapt ce aduce un atu in plus pentru cele pasionate de fashion.”



Care este profilul clientului DyFashion.ro?



Irina Aipu: „In trecut ne orientam doar catre femei cu varsta de pana in 25 de ani, considerand ca aceasta categorie este cea mai atrasa catre partea de fashion. Treptat am inceput insa sa atragem un segment mult mai amplu de cliente, iar in prezent putem spune ca produsele DyFashion se adreseaza tuturor categoriilor de varsta. Un profil mai specific ar spune ca avem cliente preponderent femei, cu varste cuprinse intre 25 si 50 de ani, cu studii superioare.”





Ce produse se vand cel mai bine pe DyFashion.ro?



Dragos Aipu: „Articolele din categoria rochii au dominat si continua sa domine topul vanzarilor la DyFashion.ro. De curand am inceput insa sa diversificam oferta, am introdus si alte piese vestimentare in colectii si am avut vanzari consistente si pe aceasta categorie de produse.”



Ce surprize pregatiti pe viitor clientilor DyFashion?



Dragos Aipu: „Dupa cum am mai spus, obiectivul pentru 2017 este sa depasim cifra de afaceri de 2 milioane de euro. Pentru asta, avem in vedere o fidelizare mai buna a clientilor nostri si ne dorim sa extindem partea de livrare si catre UE. De asemenea, gama de produse va fi continuu diversificata – am inceput deja aceasta etapa din 2017.”



Ce sfaturi le puteti oferi tinerilor antreprenori care vor sa intre pe segmentul de fashion in e-commerce?



Dragos & Irina Aipu: „Dupa cum am mai mentionat, piata muncii nu ofera perspective foarte promitatoare tinerilor. Le recomandam celor care vor sa inceapa un astfel de business sa fie unici, dar sa fie si foarte bine pregatiti din punct de vedere fizic si psihic. Poate sa para foarte usor, insa daca se vor astepta la un minim de efort investit vor da gres. De asemenea, daca se vor orienta catre e-commerce, tinerii antreprenori vor trebui sa aiba si cunostinte solide de SEO, promovare in mediul online si multe altele. Nu in ultimul rand, in orice afacere trebuie investit si suflet, pentru ca daca vor face business 100% numai pentru bani cel mai probabil succesul va fi de scurta durata.”