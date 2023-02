Confruntați cu un aflux tot mai mare de cereale ucrainene ieftine, care iau atât calea României cât și a țărilor din Uniunea Europeană, fermierii români rămân cu stocuri de materie primă tot mai mari. În consecință, pentru că nu-și pot vinde marfa, aceștia duc o lipsă tot mai mare de lichidități, multora dintre aceștia fiindu-le tot mai greu să-și continue activitatea în acest context.

Mai mult, aceștia acuză un dublu standard din partea Uniunii Europene, în condițiile în care fermierii români s-au trezit în fața unui val de produse agro-alimentare ucrainene ieftine care, în loc să tranziteze România și să ajungă în tările din Africa, au ajuns în UE și chiar au rămas spre procesare și consum în România, conform businessagricol. În acest context, fermierii români cer controale sanitar-veterinare mai stricte în vamă pentru produsele agroalimentare din Ucraina, în caz contrar urmând să fie periclitată grav sănătatea populației, plantelor și animalelor.

Iată mai jos scrisoarea deschisă trimisă de Alianța pentru Agricultură și Cooperare decidenților români pentru a acționa cât mai repede în acest sens:

SCRISOARE DESCHISĂ către:

PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI, Domnului Președinte Klaus Werner IOHANNIS

GUVERNUL ROMÂNIEI, Domnului Premier Nicolae CIUCĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, Domnului Ministru Petre DAEA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, Domnului Ministru Bogdan AURESCU

Alianța pentru Agricultură și Cooperare vă informează oficial că, în urma propunerii Comisiei Europene de a prelungi eliminarea tarifelor vamale, tranzitul și importul de produse agricole și agroalimentare din Ucraina, fermierii și cooperativele agricole din România se confruntă cu probleme majore. Începând cu MARTIE 2022, costurile mari pentru serviciile de logistică/distribuție, absența unei disponibilități logistice, reducerile mari de preț pentru mărfurile ucrainene care sufocă literalmente piața românească, au afectat grav piața produselor locale și implicit veniturile sectorului agro-alimentar din România.

Suntem solidari cu poporul ucrainean și înțelegem nevoia disperată a fermierilor de a comercializa stocurile actuale de grâne, cu prețuri reduse, în pregătirea noului nou an agricol. Totuși, deși am înțeles nevoia unui culoar de tranzit, anul trecut și încercăm să îi susținem pe cei din Ucraina, să avem un spirit umanitar în legătură cu fermele lor, nu putem face asta dacă nu avem parte de același tratament din partea Uniunii Europene și pentru fermierii români. Până acum costurile acestui culoar de solidaritate nu s-a resimțit în mod echitabil între statele membre, cele mai afectate fiind statele cu frontieră comună.

În cazul României, deși avem standarde de calitate stabilite la nivel european și implicit costuri de producție ridicate, fermierii noștri nu au acces la beneficiile pieței unice europene, în lipsa unei infrastructuri logistice care să permită acest lucru. Cu toate acestea, ne-am trezit în fața unui val de produse agro-alimentare care în loc să tranziteze România și să ajungă în tările din Africa, au ajuns în UE și chiar au rămas spre procesare și consum în România, în detrimentul fermierilor noștri. Vom sublinia că România a importat din Ucraina peste 700.000 de tone de grâu, 30.000 tone făină de grâu, 1 million de tone de porumb, 400.000 de tone de rapiță, 400.000 de tone semințe de floarea soarelui și peste 50.000 de tone de ulei de floarea soarelui.

Prin eforturi susținute, producătorii români de produse agro-alimentare și-au construit canale de distribuție și au câștigat încrederea consumatorilor din România și Vestul Europei. Azi, ne vedem în situația în care produsele cerealiere din România sunt declasificate și refuzate la export, pentru că fie au fost contaminate cu organisme modificate genetic – GMO, fie profitând de beneficiile acestui culoar de tranzit, cereale din Ucraina au fost achiziționate și amestecate cu cele produse în România.

Stimați domni, este imperios necesar ca produsele agroalimentare din Ucraina să fie supuse unor controale sanitar veterinare în vamă pentru a nu pune în pericol sănătatea populației prin consumarea unor produse obținute din materie primă care nu respectă standardele de producție solicitate producătorilor din Uniunea Europeană. În caz contrar, vom periclita grav sănătatea populației, plantelor și animalelor. Fermierii din statele membre sunt obligați să respecte standarde de producție ridicate, cu cheltuieli pentru atingerea ambițiilor de mediu 2030, focusate pe reducerea consumului de pesticide și îngrășăminte chimice, respectarea unor condiționalități sociale, de agromediu și climă. Cu toții trebuie să conștientizăm că produsele care rămân în România prin acest culoar de tranzit, nu au fost produse în aceleasi standarde de calitate impuse de Uniunea Europeană fermierilor europeni, fiind utilizate produse de protecția plantelor interzise în UE, limite acceptate pentru rezidurile de pesticide diferite față de UE, cu permisiunea de a cultiva organisme modificate genetic etc.

Ca efect advers al acestui culoar de tranzit, fermierii români au rămas cu stocuri importante de cereale și oleaginoase, prețurile primite pentru marfa românească fiind mult reduse pe fondul disponibilității mărfurilor din Ucraina, iar România din exportator net s-a transfortat în importator net. Din nou, înțelegem să fim solidari într-un mediu concurențial, corect și nu părtinitor. În acest sens, am trimis mai multe adrese către MADR, Guvern, Președenție, MAE, Comisia Europeană, Europarlamentarii români, în care am reiterat nevoia fermierilor de a avea acoperită o diferență de preț la pierderea pe care fermierii români au suferit-o din cauza a ceea ce se întâmplă cu tranzitul liber de cereale al ucrainienilor. Am solicitat un sprijin de minim 100 euro/tonă ca și pierdere.

Mai mult, ne-am întâlnit cu domnul Norbert Lins în 9 iul 2022 și ni s-a promis această sumă, dar nu s-a întâmplat nimic până la momentul actual. În continuare vom face presiuni și sperăm să avem sprijinul autoritățiilor române. Nu putem fi sustenabili dacă vindem în pierdere, sub costurile de producție.

În acest caz, dacă a fost decis în cadrul Comisiei Europene să fim solidari și să sprijinim umanitar Ucraina, aceeași Comisie, trebuie să aibă grijă și de fermierii din partea de Est, care sunt la zid. Avem nevoie ca fermierii să fie sustenabili și stabili, să-și poată recupera prin prețul de vânzare costurile făcute pe hectar și investițiile. Ne dorim fapte și nu vorbe, adică ajutor și susținere pentru a avea sustenabilitate în continuare ca fermieri.

Stimate Domnule Președinte, Stimate Domnule Premier, Stimate Domnule Ministru, vă rugăm să binevoiți a puncta aspectele prezentate anterior, în discuțiile pe care le aveți cu omologii dumneavoastră, să luptați pentru apărarea interesului național al României, producătorilor și consumatorilor acesteia și să obțineți măsuri importante, precum:

1. Monitorizarea, contorizarea și controlul siguranței alimentare produselor agricole si agroalimentare care se află în „tranzit” sau importate din Ucraina, simplificarea aplicării clauzei de salvgardare în cazul în care distorsionează piața precum în prezent și să se ia măsurile necesare pentru a respecta aceleași condiții/restricții ca și produsele din U.E., deoarece acestea produc contaminări, infestări cu dăunători, boli care creează probleme foarte mari pe termen lung.

2. Alocarea unei sume importante din alte sursă decât PAC estimate de noi la cca. 200 milioane euro pentru producătorii din sectoarele afectate, respectiv producția agricolă și procesarea primară de cereale și oleaginoase, în martie 2023. Alături de Polonia, producătorii din România sunt cei mai afectați, și mai puțin cei din Slovacia, Cehia, Ungaria, Bulgaria. Deși volumul din Slovacia este insignifiant cu cel din România, aceștia solicită 100 milioane de euro compensare. În situația neplăcută în care nu se identifică alte surse de compensare, trebuie activat Mecanismului de compensare din Fondul de Criză și cel de Rezervă PAC pentru Agricultură al U.E. și alocarea sumei acoperitoare pentru țările afectate; Statele membre care nu se află în vecinătatea Ucrainei și nu sunt afectate, trebuie să își dovedească solidaritatea față de statele afectate și să nu blocheze compensarea producătorilor din țările afectate.

3. În cazul nefericit în care nu se acorda compensații acoperitoare de cca 200 milioane de euro pentru producătorii de materie primă din România, atunci să fie reintroduse tarifele vamale pentru importul în anumite țări din UE afectate, precum România, Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria, Bulgaria pentru anumite produse importate direct sau prin alte țări, respectiv din Ucraina, cum ar fi cerealele, oleaginoasele, carnea de pasăre și ouăle, laptele și mierea.

Sursa foto: Shutterstock

