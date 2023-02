Vă mai aduceți aminte de Dieselgate? Scandalul care a zguduit lumea auto, a îngenuncheat gigantul Volkswagen și a dus la prăbușirea popularității mașinilor pe motorină? Deși nu avem indicii că o polemică de asemenea amploare s-ar afla la orizont, cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Graz, Austria, au anunțat rezultatele unui studiu care ar putea crea valuri - dacă nu în industrie, măcar printre cei care-și doresc un PHEV.

Studiul a luat în calcul modele de la mai mulți producători populari precum Peugeot, BMW sau Renault, iar toate modelele se pare că lasă în urmă mai multe noxe decât susțin producătorii - care obțin aceste cifre oficiale în condiții specifice. Informația n-ar trebui să surprindă pe nimeni în condițiile în care, în septembrie 2022, un raport al Transport & Environment (aceeași entitate care a comandat și studiul austriac) a subliniat că producătorii de mașini „își induc în eroare proprii investitori subestimând consumul modelelor pe care le comercializează.” În plus, același raport a susținut că „emisiile globale ale constructorilor auto sunt, în medie, cu 50% mai mari decât cele raportate, iar grupul Hyundai-Kia raportează emisii cu până la 115% mai mici decât cifra reală, în timp ce BMW anunță emisii globale cu până la 80% mai mici decât cele reale.”

Toate acestea vin în contextul în care au mai existat discuții cu privire la cât de „curate” sunt hibridele care au și motoare cu combustie internă, iar UE a pus la punct un sistem de 'super-credite' pentru mașinile care emit sub 50g CO2/km (NEDC). Cifrele oferite de BMW arată că o berlină Seria 3, care se numără printre modelele incluse în testul TU Graz, emite doar 36g CO2/km. În realitate însă, aceasta ar emite 112g CO2/km, adică de trei ori mai mult. De asemenea, Peugeot 308 ar polua cu 20% mai mult decât cifra oficială de 27g CO2/km, iar Renault-ul Megane ar emite cu 70% mai multe noxe față de cele 30g CO2/km comunicate de constructorul francez.

Și cei de la Which? au descoperit că PHEV-urile consumă mai mult în realitate decât datele oficiale, ceea ce contribuie la o emitere mai mare a noxelor. În plus, Universitatea din Graz a subliniat și că unele modele testate nu au reușit să-și respecte „promisiunea” nici când vine vorba de autonomie în regim full-electric. Peugeot-ul 308 a parcurs doar o jumătate din cei 59 de kilometri oficiali, iar BMW-ul are o autonomie EV-only cu 25% mai mică în fapt.

